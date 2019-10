Il due di picche di Ida Platano a Riccardo Guarnieri: le ultime news da Uomini e Donne

E’ stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. E ovviamente i fans di Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono in attesa di sapere che cosa è successo tra i due dopo l’ultima registrazione. Riccardo infatti aveva deciso di scrivere una lettera per provare a riconquistare Ida. E infatti la dama bresciana sembrava essere interessata al dietrofront fatto da Riccardo.

Il cavaliere infatti le aveva detto che era la donna più importante della sua vita, chiedendole una nuova possibilità. E sembrava che Ida avesse gradito le attenzioni di Riccardo tanto da riprovare insieme a lui a rimettere insieme i tasselli di questo puzzle.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: IDA PLATANO HA LASCIATO RICCARDO

Le anticipazioni che arrivano dallo studio di Uomini e Donne ci rivelano come sarebbe finita questa vicenda. Sembra che Ida abbia preso una decisione. Pare infatti che Ida abbia raccontato di non aver provato nulla in questi ultimi giorni. Ha raccontato di non aver sentito le emozioni che provava in passato, neppure quando la lettera è stata letta da Riccardo. Inoltre ha raccontato che lui in settimana le ha fatto una sorpresa e le ha portato anche dei fiori. Hanno passato dei giorni insieme ma lei non sembra aver cambiato idea. Ci hanno provato ma non basta: lei non lo ama più.

Riccardo è molto turbato dalle parole di Ida, quasi commosso ma il peggio arriva quando la Platano fa un’altra rivelazione. La parrucchiera infatti ha deciso di continuare a sentire Armando con il quale si è scambiata messaggi nell’arco della settimana. Riccardo sentendo anche queste parole decide di lasciare lo studio, quasi in lacrime. Gianni si complimenta con il cavaliere che per una volta avrebbe fatto la scelta giusta. Sembra che quello di Riccardo sia un addio ma lo scopriremo probabilmente solo nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne.

Anche Ida sembra essere turbata da quello che è successo e lascia lo studio. Probabilmente però il suo è solo uno sfogo momentaneo visto che sembra essere interessata a conoscere meglio Armando.