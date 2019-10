A Ida Platano non bastano le lacrime di Riccardo Guarnieri: è troppo tardi per amarsi

Li abbiamo lasciati oggi intenti a fare il gioco della mela e li ritroveremo nella prossima puntata di Uomini e Donne pronti a prendere una decisione. Parliamo di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere tarantino dopo un anno di tira e molla si è deciso a dire finalmente quello che prova a Ida, rendendosi conto di aver perso forse molto tempo. Si è accorto, come ha scritto nella lettera che abbiamo ascoltato oggi a Uomini e Donne, di quanto tenga a Ida, del fatto che sia lei la donna della sua vita. Ha cercato di spiegarle che insieme a lei vuole pensare al futuro, che vuole proteggere lei e il suo bambino. Ma forse queste parole per Ida sono arrivate troppo tardi.

Parliamo con il senno del poi visto che dalle anticipazioni si sa già che Ida deciderà di troncare la relazione con Riccardo, una relazione neppure ripartita. La Platano infatti nell’ultima registrazione di Uomini e Donne ha rivelato di non essere più innamorata di Riccardo e di voler mettere un punto con questa storia. Non sono bastate quindi le lacrime del cavaliere, la lettera che ha letto con grande difficoltà nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2019. Alla fine Ida ha fatto la sua scelta.

E del resto oggi a ben guardare le emozioni di Ida nell’ascoltare le parole di Riccardo, era quasi evidente che la dama non provasse trasporto. Lo ha consolato si, come si fa con una persona che si vede in difficoltà ma nei suoi occhi non trapelava nessuna emozione, se non il gelo. E forse lo stesso Riccardo se ne era reso conto, anche per questo aveva probabilmente deciso di non leggere la lettera. Ma Queen Mary ha insistito, comprendo che forse questo era il solo metodo per arrivare a un finale degno di questo nome…

A UOMINI E DONNE SI CONSUMA LA FINE DELLA RELAZIONE TRA IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI

E alla fine quindi la decisione l’ha presa Ida. Lei non vuole andare avanti. Come ha detto anche oggi ha pianto, si è disperata, è arrivata al punto di non uscire di casa, non aveva più voglia di cucinare e probabilmente ha anche fatto soffrire suo figlio. Tutte cose che non vuole provare ancora. Ma a quanto pare la sua non è paura, la sua è voglia di andare avanti e trovare una persona che le sappia far provare altro.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Riccardo ha deciso di lasciare il programma mentre non sappiamo Ida cosa deciderà di fare. Ma vi terremo aggiornati in merito anche perchè c’è chi si dice convinto che questa non sia la vera fine della storia…