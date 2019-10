Il matrimonio di Stefano Bonolis e Candice: le immagini più belle da Verissimo (FOTO)

Nella puntata di Verissimo in onda il 19 ottobre 2019, come saprete, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati protagonisti. La coppia è stata ospite di Silvia Toffanin e tra gli altri argomenti, si è parlato anche del rapporto di Paolo e Stefano, suo figlio. E visto che proprio la scorsa settimana tutta la famiglia Bonolis è volata negli Usa per le nozze di Stefano, la padrona di casa non poteva non mostrare alcune delle immagini più belle del matrimonio. Nozze in stile americano quelle di Stefano e della sua Candice. I due vivono vicino a New York e hanno scelto proprio gli Usa per le nozze! Nella puntata di Verissimo in onda ieri quindi, abbiamo visto alcune delle immagini più belle del matrimonio, dall’arrivo di Candice al banchetto nuziale con il discorso di Paolo a suo figlio.

A VERISSIMO LE IMMAGINI PIU’ BELLE DEL MATRIMONIO DI STEFANO BONOLIS

Paolo ha anche ringraziato nel suo discorso la famiglia di Candice che è sempre stata molto vicina al ragazzo. E tutte le persone che hanno poi permesso di costruire un ponte tra le famiglie, anche se la distanza chilometrica è grande.

“Ho perso mio figlio a 4 anni“, dice Paolo nel suo discorso al figlio, che è cresciuto a New York con la madre mentre lui era in Italia. Dopo aver ringraziato gli amici e i parenti americani di Stefano, Paolo ha ringraziato anche la moglie Sonia, “che mi a aiutato a costruire un ponte tra questi due mondi, queste due famiglie”. E anche nello studio di Verissimo Paolo ha ribadito l’importanza di sua moglie nel ricostruire il rapporto con Stefano e Martina. “Spero di diventare nonno il prima possibile!” è stato questo l’augurio di Paolo che tra l’altro, sempre dallo studio di Verissimo, ha rivelato che tra qualche settimana si sposerà anche sua figlia Martina, anche lei probabilmente negli Usa dove vive.