Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della cugina con tutta la famiglia (Foto)

Tutta la famiglia Totti al gran completo al matrimonio della cugina di Ilary Blasi, una giornata bellissima, proprio come le donne di casa mentre l’ex calciatore si divide tra la piccola Isabel e Cristian (foto). E’ la rivista Oggi a mostrare gli invitati speciali alle nozze della cugina della showgirl; una famiglia come tante ma una famiglia meraviglia. Ancora una volta Ilary Blasi per una cerimonia ha scelto la semplicità anche se il colore del suo vestito è l’oro, bellissima come le sue due figlie; Chanel coloratissima e la terzogenita un amore in nero con i capelli lunghi e biondissimi come la mamma e la sorella. Non è il primo matrimonio di famiglia a cui i Totti partecipano senza darsi arie da personaggi famosi, per loro la vita lontano dalle telecamere è normalissima. Gli sposi protagonisti Cristina Cesaro e Filippo Perniola, rispettivamente la cugina di Ilary e il suo ginecologo di fiducia.

UN MATRIMONIO DA FAVOLA E LA FAMIGLIA TOTTI PIU’ BELLA CHE MAI

La cerimonia nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma e il party nella splendida Villa Giulia. Tra gli invitati oltre a Totti e Blasi anche Michela Quattrociocche. Dopo il sì degli sposi Ilary si è fermata con le amiche accompagnata dalla figlia più grande mentre Totti aveva bisogno di un caffè al bar dopo avere dedicato tutte le sue energie alla piccolina.





Francesco Totti è totalmente rapito da Isabel, adora tutti e tre i figli ma è innegabile che la piccola lo abbia stregato perché arrivata dopo anni di distanza dai primi due, in un’età di certo più matura. Meravigliosi davvero tutti insieme i Totti. Abito dorato per la conduttrice con accessori nello stesso colore, capelli legati in una acconciatura morbida e make up evidente, perfetto. Questa volta un look da copiare ma a rubarle la scena le sue figlie.