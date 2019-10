Ida Platano e Riccardo Guarnieri news: come procede la relazione? Lei parla di freddezza

Arrivano ultime notizie dal mondo di Uomini e Donne dopo la registrazione della puntata. Il 26 ottobre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over e possiamo raccontarvi quello che è accaduto grazie alle anticipazioni delle Talpe del Vicolo delle News. In particolare, visto il grande interesse che il pubblico mostra verso la storia di Ida e Riccardo, possiamo proprio svelarvi quello che è successo tra i due. Per chi non lo sapesse, nella registrazione precedente a questa, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di continuare a frequentarsi, anche se con delle riserve; la più confusa tra i due sembra essere Ida che non sa se è ancora interessata a mandare avanti questa relazione. Ma i due in ogni caso hanno deciso di riprovarci e per questo si stanno frequentando.

Che cosa hanno quindi raccontato nel corso della registrazione della puntata di Uomini e Donne di ieri? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni.

UOMINI E DONNE NEWS: IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI SI FREQUENTANO ANCORA?

Ida e Riccardo non hanno lasciato il programma a quanto pare e continuano a raccontare come procede la loro relazione nello studio di Uomini e Donne. Difficile comprendere come mai i due che sono fidanzati debbano essere ancora protagonisti del programma ma in realtà un motivo c’è. La relazione tra Ida e Riccardo coinvolge il pubblico che sta regalando ottimi ascolti al programma di Canale 5 ed è chiaro che per il momento i due saranno ancora protagonisti…

In ogni caso sembra che Ida non sia particolarmente entusiasta per quello che c’è stato tra lei e Riccardo. Rimprovera al cavaliere di non essere molto passionale…Pare che il cavaliere tarantino si sia anche addormentato mentre erano in stanza insieme. Inoltre si parla di un bacio passionale arrivato in stazione ma Ida nega. Alla fine però i due si danno un bel bacio in studio…