Belen Rodriguez indossa abito longuette, stivali e va in barca così con Stefano e Santiago (Foto)

Appena tornati dalla meravigliosa vacanza alle Maldive Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno subito riabbracciato il loro piccolo Santiago per poi partire di nuovo, questa volta abbinando il lavoro a un’altra vacanza d’amore (foto). Stefano è impegnato con Stasera tutto è possibile a Napoli ma il fine settimana ha regalato al Sud ancora tanto sole e un giro barca è stato l’ennesimo momento perfetto per tutta la famiglia. Belen forse ha scelto il look sbagliato per una gita in barca e per le alte temperature ma la realtà è che è sempre un vero spettacolo. Stivali e abitino nero in barca, sempre sensualissima e i selfie ma anche gli scatti del piccolo Santiago diventano meravigliosi. Tutti e tre al largo e la Rodriguez indossa anche il tacco sul motoscafo che Stefano guida da vero esperto. Solo pochi giorni per la coppia nello splendido resort alle Maldive ma a loro sono bastati per fare il pieno d’energia e d’amore.

STEFANO BELEN E SANTIAGO IN GITA IN BARCA

La coppia ha più volte confidato che cercano sempre di portare con loro il piccolo Santi, di certo nei posti dove lui è contento di andare, anche se mamma e papà sono impegnati con il lavoro. Nessuna baby sitter per il bambini, in genere c’è sempre nonna Veronica a disposizione per il suo nipotino. Spesso l’abbiamo visto anche con zio Jeremias, come è capitato durante la vacanza alle Maldive.

Bellissimi gli scatti di Stefano e Belen in baracca alcuni sono del piccolo Santiago

LE FOTO DI STEFANO E BELEN ALLE MALDIVE, UNA VLLA DA SOGNO

Tutto sembra ormai davvero perfetto nella loro via, come ha confidato la showgirl argentina tutto è tornato al suo posto, come se non attendesse altro che riunire la famiglia. Adesso si attendono le nozze, le promesse da rinnovare.