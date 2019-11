Carolina Stramare punta sull’ex tronista di Uomini e Donne: è amore con Mattia Marciano?

Meno di due mesi fa l’avevamo lasciata nel salotto di Storie Italiane e in quello di Vieni da me a parlare della sua grande storia d’amore con lo storico fidanzato che mai avrebbe lasciato. E invece Carolina Stramare ha seguito il cammino di molte altre miss, non sottraendosi a quella che qualcuno chiama “la maledizione dei fidanzati di Miss Italia“. Anche lei infatti ha messo fine alla sua storia con lo storico fidanzato, Alessio. Il giovane, subito dopo il trionfo di Carolina, era stato anche in tv insieme a lei per ribadire che la loro storia d’amore sarebbe stata ben più forte di tutto il resto. Così però non è stato.

E se fino a qualche ora fa si attribuiva alla Miss Italia in carica un flirt illustre, con Eros Ramazzotti, dopo l’uscita del numero di Chi in edicola questa settimana, le cose potrebbero cambiare. Carolina ha smentito nei giorni scorsi una sua possibile frequentazione con Eros Ramazzotti, parlando del cantante come di un grande artista, di una persona speciale. Ma niente amore, niente vita di coppia insomma. La bella Miss però potrebbe già aver ritrovato l’amore dopo Alessio. E sulla rivista Chi arrivano le prime foto. Carolina Stramare è in compagnia di Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne. Sarà il bel dentista a rubare il cuore della Miss in carica?

CAROLINA STRAMARE E MATTIA MARCIANO FOTO SU CHI: STANNO INSIEME?

Non sappiamo se tra i due ci sia in corso una frequentazione, alle foto pubblicate sulla rivista Chi possiamo semplicemente intuire che i due abbiano una bella amicizia.

Potrebbe esserci dell’altro? Carolina e Mattia sono entrambi single per cui potrebbe nascere di certo una bellissima storia d’amore.

Certo è davvero strano il fatto che proprio pochi giorni fa a proposito dell’ex di Carolina, si sia parlato di un suo futuro a Uomini e Donne. Il mondo è davvero piccolo!