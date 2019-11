L’ex moglie di Ettore Bassi si sfoga su Oggi: “Sono ostaggio del mio ex marito, lui non vede le nostre figlie”

Avevamo lasciato Ettore Bassi a Ballando con le stelle come uno dei papabili vincitori di questa edizione. Alla fine la vittoria è andata a Lasse con la dolce e brava Sara di Vaira ma l’attore pugliese ha lasciato comunque il segno. E quello che ha colpito anche il pubblico di Ballando è stato il suo lato umano. Ettore infatti non si è mai mostrato molto nel privato ma a Ballando con le stelle aveva anche parlato della sua famiglia, delle sue bambine. Oggi però quella immagine di Ettore Bassi padre premuroso e attento, viene spazzata via dalle parole della sua ex moglie che invece ci racconta un altro uomo. Chiaramente si tratta della sua versione dei fatti ma è giusto anche dare spazio alle parole della donna che, dalle colonne di Oggi, in una intervista esclusiva parla di tutto il dolore provocato dalla separazione da Ettore Bassi ma ci descrive anche un uomo molto diverso da quello che abbiamo visto nel sabato sera di Rai 1.

LE PESANTI ACCUSE DELLA EX MOGLIE DI ETTORE BASSI: SONO OSTAGGIO DI MIO MARITO

Angelica Riboni, ex moglie dell’attore Ettore Bassi , nella sua intervista per la rivista Oggi arriva a usare termini molto forti. Si sarebbe persino definita “ostaggio di suo marito” per le vicende burocratiche legate alla separazione.

La donna spiega che ha deciso di parlare perchè è arrivata al limite ed è disperata: “Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici“. La Riboni rivela che la separazione è arrivata su sua richiesta, il suo ex marito, secondo quello che è il suo racconto, ha infatti fatto delle cose che lei non ha potuto perdonargli e ha quindi chiesto il divorzio.

Angelica inoltre non vuole che Ettore Bassi passi come il padre amorevole che si è mostrato in tv, visto quello che è il suo recente rapporto con le figlie. E racconta: “A settembre si è fatto vedere dalle nostre tre figlie solo una volta e nel tentativo di accordo di separazione garantiva la sua presenza solo due giorni al mese .“

Questa è ovviamente la versione dei fatti di Angelica alla quale forse Ettore dovrà rispondere anche pubblicamente, viste le parole forti e le accuse che vengono lanciate dalla sua ex moglie.