Eleonora Rocchini accusa Oscar Branzani di violenze fisiche e psicologiche: tre ani da incubo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Sembravano una delle coppie più unite e più innamorate. Sembravano forse quello che sono stati per poco tempo, viste quelle che sono oggi le dichiarazioni fortissime di Eleonora Rocchini. L’amore tra lei e Oscar Branzani come sapevamo bene era finito da tempo ma c’è tutta un’altra storia che adesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vuole raccontare. Ma per capire che cosa sta succedendo tra lei, Oscar e la sorella del Branzani bisogna fare un piccolo passo indietro. Poche ore fa infatti si era accesa una grande polemica sui social, in merito a una presunta rissa che aveva visto protagonisti proprio la Rocchini, il suo ex e sua sorella. Il motivo non era noto ma è stata proprio la sorella di Oscar a raccontarlo. Il motivo è la relazione segreta che da mesi Eleonora ha con il suo ex fidanzato, Nunzio. Relazione che la stessa Eleonora conferma. A detta di Dalila, la sorella di Oscar, la storia sarebbe persino iniziata mentre lei stava ancora con suo fratello. Ma il punto è che Eleonora non le ha detto nulla, pur sapendo che lei nutriva ancora qualcosa per quel ragazzo. Non finisce qui perchè la sera del brutto incidente, in macchina c’era proprio Nunzio insieme a Dalila e a Eleonora. Ed è solo in quella occasione che la sorella di Oscar avrebbe capito quanto stava succedendo tra i due. Un colpo al cuore, una delusione grandissima da una persona che lei riteneva essere come una sorella.

ELEONORA ROCCHINI E OSCAR BRANZANI: FINISCE MALISSIMO LA STORIA TRA GLI EX DI UOMINI E DONNE

Questa quindi è stata la miccia. Da qui Eleonora, per difendersi da queste parole, ha iniziato a ripercorrere la sua storia con Oscar parlando di tre anni da incubo ma non solo dal punto di vista sentimentale; ha infatti scritto in modo esplicito che il suo ex le ha fatto del male, sia fisico che psicologico. Parole così forti che hanno portato la sorella di Oscar a controbattere promettendo anche querele per le dichiarazioni che la Rocchini ha fatto ieri.

Essendo le parole di Eleonora molto forti, riportiamo il suo lungo sfogo, tutto quello che ha scritto su Instagram. Precisiamo anche che la sorella di Oscar ha già ribattuto parola per parola a tutto quello che la Rocchini ha detto e scritto.

Uno sfogo che i fans della coppia di certo non si aspettavano e molto fanno notare che, se davvero Oscar avesse fatto del male fisico a Eleonora, lei non avrebbe dovuto sopportare in silenzio e continuare la storia tornando insieme a lui in diverse occasioni. Ed è anche per questo che molti non credono a Eleonora, visto che negli ultimi mesi ha costruito una realtà che non esisteva solo per nascondere la sua nuova storia d’amore.

Questa è chiaramente la sua versione dei fatti, già smentita dai Branzani che ricordano di aver accolto Eleonora nella loro vita, nella loro famiglia, trattandola come una figlia. E non ci stanno a queste pesanti accuse.