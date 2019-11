Oscar Branzani accusato dalla Rocchini di violenza riceve minacce sui social: pronto a difendersi per vie legali

Oscar Branzani non ci sta. Dopo le parole della sua ex fidanzata, Eleonora Rocchini, la bella corteggiatrice toscana conosciuta tre anni fa nello studio di Uomini e Donne, si vede costretto a mostrare via social quanto sta accadendo. Facciamo un passo indietro perchè nelle ultime ore è successo di tutto. Pochi giorni fa ci sarebbe stata una sorta di rissa tra Oscar e la sua ex fidanzata, che avrebbe coinvolto anche la sorella dell’ex tronista. Non si riuscivano a comprendere i motivi di questo scontro visto che Eleonora e la sorella di Oscar, Dalila, erano rimaste in ottimi rapporti nonostante la fine della storia tra i due.

Ma Dalila ieri ha deciso di rompere il silenzio, viste le pressanti richieste di chi non comprendeva cosa fosse successo e svelare i motivi di questa esplosione di ira. Tutto parte da una brutta storia: Eleonora da mesi starebbe frequentando il suo ex ragazzo, Nunzio. Non le avrebbe detto nulla nonostante la considerasse una sorella. Dalila quindi molto arrabbiata per aver scoperto che i due si vedevano anche quando erano in macchina, la sera dell’incidente e in ospedale, mentre lei lottava tra la vita e la morte, tubavano come piccioncini, non ci ha visto più. Eleonora quindi ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti ma, parlando di quanto realmente accaduto con Nunzio, ha spostato anche l’attenzione sulla sua storia con Oscar Branzani, lanciando pesanti accuse. Ha parlato di violenze fisiche e psicologiche. Come spesso accade sui social, ci sono i fans che le hanno creduto, dimostrandole tutto il loro affetto, quelli che non le hanno creduto insultandola e quelli che invece hanno pensato bene di iniziare a minacciare Oscar ( noi non sappiamo cosa ci sia di vero in questa cosa ma qualora la Rocchini avesse le prove di quello che racconta, dovrebbe portare la cosa nelle giuste sedi, e i social non lo sono).

OSCAR BRANZANI RISPONDE ALLE ACCUSE DI ELEONORA ROCCHINI

Oscar quindi si è sentito calunniato e visto che nelle ultime ore ha ricevuto decine di messaggi con tanto di minacce, ha dichiarato pubblicamente, sempre via social, che agirà legalmente contro la persona che lo ha accusato e forse anche contro chi lo sta minacciando senza conoscerlo e senza conoscere i fatti.

Dopo aver mostrato lo screen shot di alcuni messaggi di minaccia, Oscar ha spiegato

Oscar quindi nega ogni accusa rivolta da Eleonora che però a sua volta continua a rispondere sempre via social

La Rocchini quindi continua a insinuare che il suo ex non l’abbia amata e protetta e immaginiamo che questa guerra, non finirà così presto.