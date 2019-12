Elisa Isoardi pizzicata in hotel con Alessandro Di Paolo?

Elisa Isoardi è single o felicemente fidanzata? Dopo tutto il gran parlare della sua storia d’amore con Matteo Salvini, incluso l’addio e la famosa foto, la conduttrice sembra non volere più riferire niente sui suoi sentimenti. Se Elisa ha imparato la lezione ci pensa la rivista Chi a insinuare che sia tornato l’amore per Alessandro Di Paolo. Ricorderete che la Isoardi era stata pizzicata più volte con lui, in più occasioni, da un bel fine settimana alle cene al ristorante, poi tutto sembrava finito da un giorno all’altro. L’imprenditore adesso ritorna accanto al suo nome e il settimanale di Alfonso Signorini parla di un ritorno di fiamma. La coppia infatti sarebbe stata avvistata mentre entrava in un hotel di Roma. Mesi fa la presunta storia d’amore tra la conduttrice e il produttore aveva riempito le pagine del gossip con foto varie ma senza un indizio davvero forte, nessuna prova schiacciante. Cosa è successo adesso?

ELISA ISOARDI INNAMORATA DI ALESSANDRO DI PAOLO?

Sempre la stessa rivista ipotizza che la coppia avrebbe preso le chiavi di una suite all’ultimo piano ma prima si sarebbero fermati nella hall per un drink insieme. Quanto c’è di vero in tutto questo? Lo scorso febbraio nel giorno di San Valentino la padrona di casa de La prova del cuoco aveva ricevuto fiori e regali da un misterioso ammiratore, era lui?





Il mese successivo erano stati beccati insieme per la prima volta e poi c’è stata anche la cena di compleanno della mamma di Alessandro. Sembrava un bel quadretto di famiglia, soprattuto quando Elisa lo ha difeso dagli attacchi sui social: “A chi si permette di giudicare una persona da una foto… Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti”. Attendiamo il seguito.