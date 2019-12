Uomini e Donne: Riccardo e Ida tornano dopo la proposta di matrimonio per spiegare che cosa faranno

E’ domenica oggi, sarete tutti impegnati a fare l’albero di Natale ma le registrazioni di Uomini e Donne procedono e noi possiamo raccontarvi quello che è successo ieri. Nella registrazione del 7 dicembre 2019 i protagonisti del trono over hanno raccontato come procedono le varie relazioni. Ed è chiaro che c’è grande attenzione su due protagonisti del programma di Canale 5, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Finalmente sappiamo che cosa è accaduto dopo che Riccardo le ha fatto la proposta di matrimonio, che tutti abbiamo visto la scorsa settimana in puntata. Ida, ricorderete, non era sembrata molto entusiasta della proposta di matrimonio fatta da Riccardo, tanto che, nonostante lui abbia portato in studio anche l’anello, lei non ha dato la sua risposta. In settimana abbiamo cercato di capire che cosa fosse successo tra i due, cercando degli indizi anche sui social. Ma nè Ida nè Riccardo hanno detto nulla. Adesso però possiamo dirvi quanto è successo visto che entrambi sono stati protagonisti dell’ultima registrazione.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI DOPO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO: LE NEWS

Ida è tornata in studio e ha provato a spiegare il suo punto di vista circa quello che è successo con Riccardo. Chiaramente non si aspettava una proposta di matrimonio e la cosa l’ha destabilizzata. Al momento non ci sono i presupposti per una storia d’amore quindi non ci sono di certo per un matrimonio; pare però che Ida abbia in qualche modo capito di provare comunque dei sentimenti per Riccardo e sia rimasta colpita dal suo gesto. I due avrebbero quindi deciso, ma lo capiremo meglio probabilmente seguendo la puntata in settimana, di continuare a stare insieme, di riprovarci ma in modo serio.

Probabilmente per farlo, a nostro modesto avviso, dovrebbero lasciare per qualche tempo il programma e dedicarsi alla loro storia, se vogliono che funzioni. Vedremo che cosa succederà. Ci sono anche le feste natalizie di mezzo e si sa, a Natale siamo tutti più buoni!

Per il matrimonio comunque, si può aspettare.