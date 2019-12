Ida e Riccardo vicini ma lontani a Uomini e Donne si parla del matrimonio che per ora è un miraggio ma arriva il bacio più bello

Tornano Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne come vi avevamo annunciato nelle anticipazioni. La puntata del trono over è stata registrata sabato e oggi, 10 dicembre 2019, abbiamo visto quello che è successo nel fine settimana a Roma. La puntata, nella parte dedicata a Ida e Riccardo, inizia con un filmato che ripercorre quello che è successo nelle ultime settimane. Rivediamo la proposta di matrimonio di Riccardo, le parole di Ida fuori dallo studio. E adesso la Platano è pronta a raccontare quello che è successo negli ultimi giorni e anche a parlare della proposta fatta da Riccardo. Viene poi mostrato, prima del suo ingresso, un video inedito che mostra quello che è successo tra i due dopo la puntata. Riccardo è andato da Ida per ribadirle che ci crede nella proposta fatta e che è tempo di lottare insieme. “Io ci speravo che ce ne saremmo andati insieme, altrimenti non sarei arrivato a tanto” le ha detto Riccardo. Ida però non sa che cosa fare, sa che prova qualcosa per lui ma adesso vuole stare da sola e lo ribadisce più volte.

La prima a entrare in studio è Ida che si siede al centro per raccontare quello che è successo in questi giorni.

IDA PLATANO A UOMINI E DONNE: LA RISPOSTA DOPO LA PROPOSTA DI RICCARDO

“E’ difficile anche spiegare tutto quello che ho passato, dopo un mese e mezzo che mi dice che è innamorato, ma non dimentichiamo che la nostra storia era finita, non c’è trascorso, lui me lo ha detto in questo mese” ha detto Ida prima che le sue parole fossero interrotte dalla pausa pubblicitaria. “Sono cose importantissime ma io voglio dire quello che gli ho già accennato, sa qualcosa e preferisco dirglielo qui” ha detto Ida parlando della proposta di matrimonio che Riccardo le ha fatto.

“Il matrimonio è un qualcosa da fare quando ci sono delle basi, quando c’è qualcosa di concreto. Prima di questo mese e mezzo, tu non ci sei stato. Io sono un po’ agitata. Non posso dire va bene sposiamoci” ha detto Ida. Riccardo rispondendo alle parole di Maria ha detto: “Potrei capirlo, anche io le chiedevo delle basi, lei mi ha detto di andare a vivere da lei e ho dato la stessa risposta. Le ho chiesto di sposarmi per resettare, le nostre discussioni sono stupide. Io sono arrivato a tanto per il sentimento che ho.“

Ida continua a ribadire che Riccardo si è accorto di questo sentimento solo da un mese e mezzo. “Quale donna innamorata del suo uomo non aspetta queste parole così importanti” ha detto Ida, che però non reputa che ci siano le basi per farlo. Anche Maria fa notare che i comportamenti forse non erano quelli di una persona innamorata. Poi si cade in argomenti imbarazzanti e Maria cerca di far ritornare il discorso su cose importanti.

Ida prova a ripercorrere le ultime cose dette e fatte. E poi si commuove parlando anche di suo figlio, che già ha fatto parte della vita di Riccardo. E poi finalmente la frase d’amore: “Io non ci voglio rinunciare a te” ha detto Ida al cavaliere.

La parentesi dedicata alla coppia si chiude con un dolcissimo e passionale bacio tra Ida e Riccardo che forse hanno finalmente fatto pace e potranno pensare a come gestire la loro vita di coppia, per riprovarci di nuovo.