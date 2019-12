Eleonora Pedron e Fabio Troiano prima al ristorante e poi a casa ma sempre insieme (Foto)

Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme ormai da qualche mese, una storia importante che non nascondono più così come non nascondono la gioia che provano e anche altro (foto). E’ un amore alla luce del sole, non lo dicono ma sperano che finalmente per entrambi sia arrivata la persona giusta. Soprattutto l’ex Miss Italia ultimamente in amore non era molto fortunata ma con l’attore 45enne tutto sembra filare liscio, così tanto che dicono stiano facendo le prove di convivenza. Intanto, la rivista Oggi li ha beccati insieme al ristorante e li ha seguiti durante la dolce passeggiata fino a casa di Fabio. Troiano si è accorto subito della presenza dei fotografi fuori dal locale e quando la coppia è uscita hanno regalato a tutti i loro baci. Più intraprendente lui, più in imbarazzo lei ma alla fine tutto è terminato con grosse risate.

ELEONORA PEDRON FABIO TROIANO FELICI COME DUE RAGAZZINI

Per Eleonora lui ha lasciato la sua storica fidanzata, la modella Anny Centis, dopo sei anni. E’ ovvio che l’ex Miss Italia sia per lui molto importante, la decisione non deve essere stata semplice. 37 anni Eleonora, 45 anni Fabio e la voglia di vivere insieme. Questo sembra il loro nuovo progetto ma intanto festeggiano il nuovo film di Troiano: Nati 2 volte, in cui interpreta una donna che è diventato uomo, Maurizio.





La Pedron e Troiano stanno insieme da questa estate e stanno insieme appena possono ma lei prima di tutto è una mamma. Ha due bellissimi figli nati dal lungo legame con Max Biaggi. Tutto procede a gonfie vele e come sempre lei è un vero splendore anche lontano dai riflettori. Chissà se davvero presto andranno a vivere insieme, forse l’idea è solo un gossip anche se i presupposti ci sono tutti, non li abbiamo mai visti così felici.