Federica Panicucci alle Maldive stacca la spina prima del Capodanno di Canale 5

E’ tempo di meritato relax per Federica Panicucci. La conduttrice di Canale 5 è volata in compagnia del suo compagno alle Maldive per qualche giorno di meritato riposo. Come saprete infatti Mattino 5 non va in onda questa settimana e tornerà nel day time di Canale 5 il 7 gennaio 2020. Federica Panicucci però sarà volto delle feste per Mediaset. Infatti la vedremo il 24 dicembre 2019 alla conduzione del concerto di Natale ma la serata è stata già registrata per questo Federica si è presa dei giorni di riposo in vista poi del prossimo impegno. La conduttrice quindi si gode qualche giorno di meritato riposo con Marco Bacini al mare. “Poter staccare la spina per ricaricare le pile per qualche giorno è un privilegio” ha scritto la conduttrice postando la prima foto in bikini di questa sua vacanza. Bella come il sole si gode le acque limpide delle Maldive in attesa poi di chiudere l’anno in bellezza. Come saprete infatti Federica Panicucci anche quest’anno sarà alla conduzione dello speciale di Capodanno in diretta su Canale 5 da Bari.

Prima di tornare ai suoi impegni lavorativi, Federica Panicucci si gode quindi il mare e il sole delle Maldive.

FEDERICA PANICUCCI SI GODE IL MARE DELLE MALDIVE IN ATTESA DEL CAPODANNO

La conduttrice nelle sue storie su Instagram mostra le limpide acque del mare delle Maldive, le passeggiate e il sole che la scalda. Un clima sicuramente ben diverso da quello milanese che la Panicucci ha lasciato alle sue spalle prima di partire per la vacanza.

Sui social però Federica ricorda anche gli impegni che avrà con il pubblico che la segue sempre con grande affetto: il concerto di Natale prima, in onda la sera della vigilia su Canale 5 e poi la diretta per il veglione di Capodanno da Bari, in piazza con tantissimi ospiti al suo fianco.

Vacanze brevi ma intense per la conduttrice che tornerà presto in tv per chiudere in bellezza questo 2019 di certo per lei magico.

