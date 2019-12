Alessandro Zarino e Veronica, Natale insieme: prime dediche sui social

Dopo Uomini e Donne pare proprio che tra Alessandro Zarino e la sua Veronica Burchielli sia finalmente vero amore. La coppia si è mostrata più unita e innamorata che mai nel periodo più magico dell’anno dopo un percorso senz’altro particolare nel programma di Maria De Filippi. Ricordiamo, infatti, che la corteggiatrice aveva detto di no ad Alessandro Zarino e aveva deciso di diventare una tronista di Uomini e Donne subito dopo. Veronica Burchielli è stata, quasi inevitabilmente, riempita da una vera pioggia di critiche che non si sono certo placate quando lei ha deciso di lasciare l’ambito trono e proseguire la conoscenza con Alessandro Zarino.

Uomini e Donne ultime, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli: finalmente amore?

Dalle foto che l’ex tronista e Veronica Burchielli hanno pubblicato sui social network pare proprio evidente che il sentimento tra di loro è cresciuto e non poco. Sotto un bellissimo albero di Natale sembrano una coppia felice e molto unita. E su Instagram non sono mancate le dediche dei due volti noti di Uomini e Donne. “La mia idea di Natale, sia che sia all’antica che moderna, è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? Merry Christmas to y’all” ha scritto Alessandro Zarino sul suo profilo ufficiale con tanto di foto al bacio insieme alla sua Veronica Burchielli. Che sia la prima di tante altre foto e dediche romantiche per la nuova coppia nata nel programma di Canale 5?

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli romantici sui social ma le critiche non mancano

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono finalmente mostrati insieme ma gli scatti da coppia felice e la dedica bellissima dell’ex tronista sembrano non aver incantato proprio tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Le critiche su questa coppia non sembrano fermarsi, almeno non per il momento. Zarino e Veronica hanno scelto di vivere il loro amore lontano dalle telecamera ma i telespettatori del programma di Maria De Filippi continuano a nutrire ancora molti dubbi su questa coppia visto quanto è successo. Alessandro Zarino e Veronica Burchielli riusciranno a convincere tutti del loro sentimento?