Paolo Ruffini a Verissimo parla della fine della storia con Diana del Bufalo: “Vederla soffrire mi fa male”

Ultima puntata dell’anno per Verissimo con Silvia Toffanin. La conduttrice si prepara a chiudere l’anno in bellezza! E tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 21 dicembre 2019 ci sarà anche Paolo Ruffini. Dell’attore in questo periodo si è molto parlato dopo l’annuncio di Diana Del Bufalo, sua ex fidanzata, sui social. L’ex cantante di Amici ha voluto raccontare pubblicamente che la sua storia con Paolo era finita, in un lungo sfogo. Per la prima volta dopo l’annuncio ufficiale, parla in tv anche Ruffini.

Le parole di Paolo sono sicuramente quelle di un uomo molto dispiaciuto per quello che è successo. Nello studio di Verissimo commenta: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”.

PAOLO RUFFINI A VERISSIMO COMMENTA LA FINE DELLA SUA STORIA CON DIANA DEL BUFALO

Se nelle parole di Diana in questi giorni si è letto del risentimento, per come sono finite le cose con Paolo, la visione di Ruffini è diversa. A Silvia Toffanin spiega: “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia”. E prosegue: “L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”. Dal 2015 a oggi ci sono stati diversi tira e molla tra i due che si sono lasciati e poi ripresi. La Toffanin si chiede quindi se, viste le parole dell’attore, ci potrebbe essere la possibilità di un ritorno di fiamma.

Ruffini ha risposto quindi con queste parole: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

L’intervista completa è per la puntata di Verissimo in onda il 21 dicembre 2019 su Canale 5.