Maria de Filippi benedice Luca Argentero e Cristina Marino ospiti a C’è posta per te: “Siete bellissimi”

Nella prima puntata di C’è posta per te sarebbe dovuto esserci Can Yaman, come si evinceva proprio dai social del programma che avevano pubblicato diversi video nei giorni scorsi. Poi però alla fine nelle comunicazioni ufficiali, ecco il nome di Luca Argentero e quello di Cristina Marino che sono stati ospiti della prima puntata del programma di Maria de Filippi. La coppia appare per la prima volta insieme in tv proprio nella puntata di C’è posta per te dell’11 gennaio 2020 e immaginiamo che la redazione e Maria abbiano fatto questa scelta anche perchè, essendo la puntata registrata, sarebbe stato troppo evidente, tra qualche giorno, che di tempo ne era trascorso! Il motivo? Luca e Cristina qualche settimana fa hanno annunciato sui social di aspettare un bambino, e il pancino della Marino è già evidente. Mentre come abbiamo visto ieri, la compagna di Luca Argentero, neppure con un vestito super attillato, mostrava segni di questa gravidanza.

Strategie a parte, Luca e Cristina sono stati deliziosi e il pubblico si è sicuramente innamorato di questa coppia molto riservata. Luca e Cristina da poco pubblicano foto della loro vita di coppia sui social, sono sempre molto riservati ma l’attore condivide scatti di vita con la sua compagna che trasudano d’amore! La stessa Maria de Filippi ha in qualche modo benedetto questa coppia.

MARIA DE FILIPPI BENEDICE LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO BELLISSIMI A C’E’ POSTA PER TE

La conduttrice ha subito notato che Luca adesso è un figurino: “Ho visto che sei diventato uno sportivo, ti vedo sciare, correre” ha detto la de Filippi rivolgendosi all’attore. E Luca ha risposto: “Avendo al fianco una donna così sportiva non poteva essere altrimenti è tutto merito suo“. La conduttrice di C’è posta per te ha quindi fatto i complimenti a Cristina: “Siete bellissimi”.

Anche la benedizione di Maria è arrivata per Luca e Cristina che sono stati poi protagonisti di una dolcissima storia. Un papà ha voluto regalare a sua figlia degli attimi di felicità dopo la morte della mamma. Con grande dolcezza e sensibilità i due attori sono stati vicino prima al papà e poi alla figlia dimostrando davvero di avere un cuore d’oro.