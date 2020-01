Pago apre le porte a Serena Enardu: “Il mio cuore batte per quella donna lì”

Una dolcissima dichiarazione d’amore arriva dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Pago nelle ultime settimane ha molto riflettuto su quello che è successo tra lui e Serena Enardu, su tutto il percorso fatto da settembre a oggi, si quello che è successo a Temptation Island ma anche su quella che era la loro storia d’amore prima. Pago racconta ai suoi amici che Serena, dopo Temptation, era tornata indietro sui suoi passi dicendogli che era ancora innamorata, che sentiva la sua mancanza. Pago però aveva voluto prendere del tempo per capire, per comprendere se si potesse ancora fidare di Serena… Poi se l’è vista entrare nella casa e forse le parole della sua ex lo hanno colpito, in senso positivo, per fargli capire cosa vuole davvero!

E che cosa vuole? Lo ha confessato in questi giorni nel confessionale: è ancora innamorato di Serena e il suo cuore batte per lei. Non sa che cosa sarà che cosa succederà in futuro ma adesso sa che vuole vivere questa storia.

PAGO APRE LE PORTE A SERENA ENARDU: E’ ANCORA INNAMORATO DI LEI

Pago ne ha prima parlato con i suoi amici, ascoltando anche il loro parere. Ad esempio Antonella Elia gli ha detto che lei non si potrebbe fidare e che quindi non ce la farebbe ad avere una nuova relazione dopo quello che è successo.

“Il cuore di Pago batte per quella donna lì” ha detto oggi Pacifico nel confessionale dichiarando tutto il suo amore per Serena. Non sa che cosa ne sarà di loro nel futuro, non sa che cosa succederà ma al momento non può nascondere quello che prova per lei. Ed è per questo che si sente di dichiararle pubblicamente il suo amore.

Ci sarà un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP per suggellare questo amore magari con un bacio questa volta sulle labbra?