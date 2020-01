Alessandra Amoroso conferma la fine della storia con Stefano Settepani e volta pagina con un nuovo look

Nelle ultime ore si era molto parlato della vita privata di Alessandra Amoroso dopo che la rivista Chi, nelle sue chicche di gossip aveva ipotizzato la fine della storia con il suo compagno Stefano Settepani. Non è la prima volta che sulle riviste di cronaca rosa si legge della possibile rottura tra Stefano e Alessandra. In passato a dire il vero si è parlato anche di un matrimonio ormai imminente, mai arrivato.

In ogni caso questa volta, le indiscrezioni lanciate dalla rivista Chi sono vere. La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è finita. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante che via social ha deciso di spiegare quanto sta succedendo nella sua vita, volendo anche smentire in qualche modo, i motivi per i quali lei e Stefano, si sarebbero lasciati.

ALESSANDRA AMOROSO E STEFANO SETTEPANI E’ FINITA

Sulla rivista Chi infatti si scriveva di come Stefano e Alessandra avessero due visioni diverse del futuro insieme. La cantante salentina più propensa al matrimonio e alla famiglia, l’imprenditore invece, meno pronto a fare il grande passo visto che ha già due figli e una storia importante andata male alle spalle. Ed è proprio per questo che ieri forse, Alessandra ha deciso di scrivere quello che è successo davvero tra di loro, il poco che basta per far capire che dietro una rottura ci sono motivi privati che resteranno solo loro.

“Io e Ste non stiamo più insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perchè credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due” ha scritto Alessandra nella sua storia sui social, come potrete vedere dalla immagine qui a sinistra.

Ci hanno provato ma alla fine le cose non sono andate come entrambi speravano ed è quindi arrivato il momento di mettere la parola fine alla storia.

E come spesso accade in questi casi, quando una storia d’amore finisce, si ha bisogno di una novità nel look. Ecco che la bellissima Sandrina opta per un nuovo taglio i capelli e un nuovo colore, che ne dite vi piace?