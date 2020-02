Diletta Leotta a Sanremo 2020: chi è il suo fidanzato?

Mancano ormai pochissime ore all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. E sul tanto ambito palco del Teatro Ariston, tra le donne ad affiancare Amadeus, ci sarà pure la meravigliosa Diletta Leotta. La Leotta è senza dubbio una delle conduttrici radiofoniche e televisive più amate dal pubblico italiano ma è anche super impegnata a livello amoroso! E’ da tempo ormai che la sua relazione con Matteo Mammì, ex dirigente Sky, è terminata. Nel cuore della bellissima Diletta Leotta adesso c’è solo Daniele Scardina. Curiosi di scoprire chi è il fidanzato della nota conduttrice sportiva che salirà sul palco di Sanremo 2020?

Diletta Leotta a Sanremo 2020 fidanzatissima: ecco chi è Daniele Scardina

Diletta Leotta ama lo sport e con lo sport ci lavora anche. Ma Daniele Scardina, il suo fidanzato, ha iniziato a praticare boxe fin da bambino, tant’è che la sua carriera nel mondo sportivo è iniziata a vent’anni. Scardina si è allenato a Miami con Dino Spencer e a ventuno anni ha vinto l’importante Guanto d’oro. L’anno scorso è stato il vincitore della categoria Pesi medi ma durante tutta la sua carriera ha avuto diverse soddisfazioni partecipando a gare molto prestigiose. Ma è nell’estate del 2019 che Daniele e Diletta Leotta si sono incontrati e non si sono più lasciati.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: così la conduttrice ha conosciuto il fidanzato

Diletta Leotta e Daniele Scardina erano stati pizzicati a luglio in atteggiamenti intimi e confidenziali. Su di loro il gossip è partito subito! Ma a presentare la nota conduttrice e il campione sportivo sarebbe stato il rapper Gue Pequeno. La loro relazione è ormai più che ufficiale nonostante inizialmente Diletta e Daniele hanno cercato di non dare troppo nell’occhio. Anzi, sono i due stessi protagonisti di questa storia d’amore a pubblicare anche delle foto insieme sui social network. Scardina ha postato, per esempio, non troppo tempo fa uno scatto insieme alla Leotta mentre si trovavano in palestra. Chissà che non le dedichi un post romantico per la sua nuova esperienza al Festival di Sanremo 2020! Voi che cosa ne pensate di questa coppia?