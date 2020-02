San Valentino VIP: le dediche d’amore romantiche sui social

E’ arrivato il tanto atteso giorno di San Valentino, il giorno più romantico dell’anno per tutte le coppie innamorate. I social network, come ogni 14 febbraio, sono davvero pieni di foto e frasi dolcissime a prova di diabete e anche i nostri personaggi famosi hanno condiviso delle dediche romantiche con i propri fan. Curiosi di sapere che cosa hanno scritto i vip ai propri partner? Iniziamo subito da una delle attrici più amate della tv e del cinema: la meravigliosa Laura Chiatti. Laura ha postato una foto in compagnia del marito Marco Bocci e dei loro bellissimi figli con una descrizione che ha colpito tutti i suoi fan sui social.

“Buon San Valentino a tutti gli innamorati della vita, di una persona, di un mestiere, di un’idea, di un sogno, di una speranza, di un ricordo purché sia amore” ha scritto Laura Chiatti nel suo messaggio di San Valentino. E ovviamente anche il suo Marco Bocci ha messo una foto di famiglia sul suo Instagram: “Auguri amori miei, auguri auguri a tutti e buon San Valentino”.

I romantici auguri social delle coppie vip per San Valentino 2020

“Al mio diavolo del cuore. Buon San Valentino a tutti voi!” ha invece scritto Caterina Balivo in uno scatto insieme al suo Guido a cui ha anche preparato una sorpresa che ha mostrato ai followers. Romantica Elisa Toffoli che ha pubblicato una foto del marito del marito Andrea. “Con te in tutti i mondi, e ora in questo, bellissimo, che è nato in mezzo ai fulmini in estate,di notte e all’alba, che faceva scoppiare la testa per quanto futuro sembrava avere dentro. Aveva ragione lui. Rimani il più bel mistero” ha scritto la cantante su Instagram. “Sfatiamo il mito che in amore vince chi fugge. Noi stiamo bene così, calmi e sorridenti senza rischiare strappi muscolari. Auguri Amore Mio” ha invece scritto la conduttrice Paola Perego pubblicando una foto social insieme al suo Lucio.

Gli auguri romantici dei vip sui social per il giorno di San Valentino

“Li chiamano piccoli gesti. Una parola al momento giusto, una carezza, un sorriso, un gesto gentile. Ma i gesti discreti e gentili non sono mai piccoli. Sono preziosi e straordinari” è il pensiero che ha invece condiviso con i suoi followers Andrea Cerioli postando una foto insieme ad Arianna Cirrincione. Bianca Guaccero ha invece scelto di pubblicare un dolcissimo scatto al mare con la sua bambina: “L’amore per me è renderti felice ogni giorno finché avrò vita!”. Alice Campello ha postato una foto con un bellissimo mazzo di rose rosse taggando il suo inseparabile Alvaro Morata.

Insomma, i social network si stanno riempiendo di dediche super romantiche e foto bellissime in questo speciale giorno dedicato all’amore in ogni sua forma, purché sia vero e puro. Qual è la dedica dei vip che più vi ha colpito per questo San Valentino?