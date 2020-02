Serena Enardu non vuole lasciare Pago: ha paura che finirà tutto se dovesse uscire

Sono ore di grande attesa nella casa del Grande Fratello VIP 4 soprattutto per Pago e Serena Enardu. Come avete visto nel day time del GF in onda oggi su Canale 5, proprio nel giorno degli innamorati per Pago e Serena potrebbe arrivare una brutta notizia. Serena infatti è al televoto, si sfida con Licia, tra l’altro una delle sue migliori amiche nella casa. La bella sarda non vorrebbe uscire e infatti, come racconta anche nel confessionale, si augura di poter restare in casa. Ne parla anche con Pago che le sta vicino mentre lei prepara la valigia. Il cantante si dice positivo, spera che il pubblico possa decidere di far restare Serena in casa ( non ne saremmo così convinti ma questa è un’altra storia…). In ogni caso le sta vicino in questo momento difficile. Serena poi si sfoga dicendo al suo fidanzato che vorrebbe restare, che la gente pensa che lei sia forte ma ha anche le sue fragilità…

SERENA HA PURA DI LASCIARE IL GF VIP, PAGO LA CONSOLA

I due non immaginano però che questa sera, prima del televoto, potrebbe succedere qualcosa di molto forte. Infatti come vi abbiamo già raccontato. Alfonso Signorini ieri è stato protagonista di Uomini e Donne per cercare di capire se tra Serena e Alessandro ci sia stato qualcosa in più di una semplice conoscenza, come reagirà Pago a tutto questo?

Nel frattempo nella casa si cerca di capire che cosa succederà. Pago commenta: “Io voglio che tu resti qui”. Poi nel confessionale spiega che probabilmente Serena pensa che se dovesse uscire il rapporto potrebbe inclinarsi di nuovo ed è per questo che la sarda spera di restare in casa. “Tu sei forte” dice Serena a Pago che vede in questa sua permanenza nella casa del Gf l’ultima spiaggia per questo amore. Sarà ancora così dopo la tempesta che si abbatterà questa sera in casa?