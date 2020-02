Eros Ramazzotti smentisce la rivista Chi: nessun nuovo amore e sui social si dice sconcertato

Diciamolo pure: da quando Eros Ramazzotti è tornato single, dopo la fine della sua storia d’amore con Marica Pellegrinelli, si cerca in tutti i modo di “accasarlo”. La modella ha un nuovo compagno e ha voltato pagina dopo il divorzio e forse in qualche modo ci si aspetta che anche Eros faccia lo stesso. Ma il cantante fino a oggi ha sempre smentito ogni relazione che gli viene “affibbiata” e lo ha fatto anche poche ore fa dopo che, sulla rivista Chi, erano state pubblicate delle foto che lo ritraevano insieme a una donna. “Una amica” scrive Eros sui social che si dice sconcertato di come nel mondo del gossip si faccia del chiacchiericcio basato sul nulla. Eros ha sicuramente ragione ma purtroppo, si chiama gossip e non cronaca, anche per questo motivo.

Le immagini pubblicate sulla rivista Chi, mostrano una complicità tra Eros e Valentina che però il cantante definisce solo una amica. Ed effettivamente in questi scatti non si vedono baci o atteggiamenti che lasciano pensare che stia succedendo altro, sotto il sole del cielo di Miami!

EROS RAMAZZOTTI NON CI STA E DAI SOCIAL RISPONDE ALLE FOTO SULLA RIVISTA CHI

Ed ecco il commento alle foto pubblicate dalla rivista Chi di Eros Ramazzotti:



Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sará il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti 😱🙏🏻f

Ed effettivamente come potrete vedere i due si godono semplicemente il mare, il sole e si divertono tra le onde dell’oceano. Se poi Eros ha anche smentito parlando di Valentina come di una semplice amica ci fidiamo. Eros è ancora felicemente single e non è arrivato il momento delle presentazioni della sua nuova compagna. Tutto rimandato!