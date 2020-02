Matteo Salvini e Francesca Verdini al luna park la famiglia è sempre più allargata (Foto)

A chi non credeva nella loro storia d’amore Matteo Salvini e Francesca Verdini rispondono con i loro sorrisi al luna park (foto). La rivista Chi pubblica le foto della coppia ma con loro ci sono anche la piccola Mirta e un’amichetta, la famiglia così allargata è una vera gioia per i paparazzi. Nella vita privata di Salvini tutto procede a gonfie vele, le presentazioni ufficiali ci sono già state e ogni volta sembra che il feeling tra Francesca e la piccola Salvini sia sempre più forte. Tutti insieme al parco giochi a Milano e Matteo non perde occasione per immortalare i momenti più allegri e buffi. Nonostante la sua giovane età la Verdini sembra davvero una mammina perfetta. Il politico poi è da sempre un papà molto affettuoso, nonostante abbia poco tempo da dedicare alla sua famiglia riesce a essere presente e vedersi tutti insieme è di certo la scelta migliore.

SINTONIA PERFETTA TRA MATTEO SALVINI E FRANCESC A VERDINI . LE FOTO SU CHI

Giri in giostra, sorrisi per le foto, tenerezze tra i due innamorati e poi la compagna di Matteo Salvini prende anche sulle spalle la piccolina che è nata da una precedente relazione. Sulle macchinine la coppia si divide ed è sempre Francesca a occuparsi di Mirta.









In molti a questo punto attendono l’annuncio delle nozze, Salvini con lei sembra più felice che mai. Archiviata ormai per sempre la storia d’amore con Elisa Isoardi, una storia durata a lungo ma tra alti e bassi e finita non benissimo. Di recente la conduttrice si è anche commossa in diretta a La prova del cuoco ascoltando una canzone e le parole di Alessandra Spisni, segno che ha nel cuore o nella testa un amore non ancora dimenticato del tutto. Chissà per chi erano le sue lacrime, magari davvero gli amori non vanno mai via ma restano per sempre.