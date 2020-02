Elena Morali in Libano con Luigi Favoloso perchè in Italia c’è il coronavirus

Puntata movimentata quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 26 febbraio 2020 e molto probabilmente Barbara d’Urso non si aspettava l’epilogo che poi c’è stato. In studio infatti, l’ex fidanzato di Elena Morali, Daniele lancia delle pesanti accuse contro Luigi Favoloso e si dice anche preoccupato del fatto che la donna possa fare la stessa fine di Sara Tommasi. Favoloso ha deciso di replicare alle parole di Daniele, telefonando in diretta a Pomeriggio 5 per dire che è in viaggio con Elena e che la sta corteggiando e che lui andrebbe in tv ad accusarli di essere matti, solo perchè non riesce ad accettare che lei lo abbia lasciato. Mentre Luigi diceva queste cose, Daniele in studio faceva leggere agli altri ospiti i messaggi che Elena Morali gli ha inviato questa notte nei quali scriveva che vuole stare con lui. Ipotizza che Elena abbia deciso di fare questo viaggio perchè Luigi le ha promesso che potrà avere un notevole ritorno economico.

Elena però, che prende la parola in diretta a Pomeriggio 5, non la pensa come il suo ex e spiega a Barbara d’Urso che sarà costretta, qualora lui continuerà a dire certe cose, a rivolgersi alle vie legali. Pare che Daniele abbia cercato anche di avvisare la famiglia di Elena di un pericolo che la ragazza potrebbe correre e lei non lo ha affatto gradito. “La malattia ce l’ha lui nella testa” ha detto la Morali riferendosi al suo ex.

ELENA MORALI A POMERIGGIO 5 PARLA DEL SUO VIAGGIO CON FAVOLOSO

La conduttrice quindi prova a chiedere a Elena come mai abbia deciso di partire per questo viaggio: “Volevo andar via per il coronavirus” ha risposto Elena provocando le risate dei pochi ospiti presenti in studio basiti per le parole della ragazza. “Quindi per il coronavirus sei andata a Beirut con Favoloso ” ha replicato la conduttrice basita.

A questo punto è intervenuto Luigi Mario Favoloso che ha voluto sottolineare come due persone totalmente libere e single a 30 anni possano andare in giro dove e quanto vogliono…