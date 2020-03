Tra Ida e Riccardo spunta un’altra donna ma alla fine a Uomini e Donne arriva il bacio

Come faremo senza le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne? Mentre cerchiamo ancora di capirlo, immaginando che la nostra cara Queen Mary ci trovi una soluzione, ci gustiamo le ultime puntate della settimana del programma di Canale 5. Come avrete visto oggi 5 marzo 2020, dopo dieci giorni ricche di anticipazioni è stata la volta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri e finalmente abbiamo capito i motivi per i quali i due avevano litigato.

A quanto pare alla base delle continue litigate tra i due ( nella fase post lettera e dichiarazione d’amore del tarantino con tanto di anello di fidanzamento) c’è la presenza di un’altra donna. Ida ha scoperto che nella fase in cui lei e Riccardo si erano allontanati, lui si era visto con una persona. Riccardo oggi ha fatto ben capire che si era trattato di un incontro per placare i suoi bollenti spiriti ma questa cosa forse, ha reso ancora più vulnerabile e insicura Ida. Quando lei e Riccardo si erano riavvicinati infatti, la cose non aveva funzionato perchè il Guarnieri si sentiva frenato e quindi non si avvicinava fisicamente alla sua ex.

E’ chiaro quindi che Ida, dopo aver appreso della presenza di questa persona, ha “sbroccato” facendosi inoltre molte altre domande. Ma pare che ci sia stato dell’altro. Riccardo infatti non ha gradito i toni usati da Ida. E’ chiaro che la Platano gli ha fatto capire che non le piace un uomo che va con una qualsiasi, diciamo così per non essere volgari. A Riccardo i toni usati dalla Platano non sono piaciuti perchè non vuole al suo fianco una donna così aggressiva. Ed è qui quindi che c’è stata la rottura e l’altra momentanea crisi che però, anche stavolta, è stata superata.

UOMINI E DONNE: PACE FATTA TRA IDA E RICCARDO

Ida ha dichiarato di essere stra innamorata di Riccardo. La crisi è passata e i due sono felici insieme. In puntata non si parla di progetti per il futuro, di passi da fare ma va bene così. Come ha detto Riccardo: “Noi siamo due pazzi” ed effettivamente solo loro possono comprendersi…E come si suol dire, contenti loro, contenti tutti!

Restiamo in attesa adesso delle prossime comunicazioni relative alle registrazioni di Uomini e Donne.