Uomini e Donne trono over a rischio registrazioni e messa in onda causa coronavirus?

Le ultime puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over, quelle che andranno in onda questa settimana, sono state registrate una decina di giorni fa. Questo fine settimana invece è stato registrato solo il trono classico ( ci sono ancora diverse puntate da mandare in onda). Per questo ci chiediamo: è possibile che la settimana prossima, visto tutto quello che sta succedendo, il trono over di Uomini e Donne non vada in onda? Possibile per un motivo: questo fine settimana probabilmente anche negli studi di Roma non ci sarà il pubblico, visto che si estende l’ordinanza che già era arrivata in Lombardia, anche per motivi di buon senso. Ma il problema non sarebbe il pubblico, Uomini e Donne potrebbe andare in onda lo stesso.

UOMINI E DONNE TRONO OVER A RISCHIO A CAUSA DEL CORONARIVUS?

Il vero problema sta nel fatto che a Roma, arrivano da tutta Italia, dame e cavalieri, anche di una certa età, che probabilmente in questo momento storico, potrebbero anche stare a casa per precauzione. Inoltre i protagonisti del trono over riempiono già uno studio, nel quale non si rispetterebbero, per ore, visto che una registrazione dura almeno un paio di ore, le norme stabilite in merito alla distanza.

Le soluzioni potrebbero essere tante. Potremmo ad esempio avere a centro studio una coppia per volta, magari anche una coppia che ormai non fa più parte del programma per raccontare come procede ( oggi ad esempio in onda dovrebbe esserci la puntata dedicata a Ida e Riccardo con le ultime sulla loro relazione). Oppure i protagonisti del trono over potrebbero entrare in gruppetti in studio per parlare delle loro vicende. O magari, se proprio si preferisce non mettere a rischio nessuno, evitando spostamenti, si potrebbe pensare a un best off con “il meglio di” o magari immagini che non abbiamo mai visto, di materiale certamente ce n’è molto.

Questo fine settimana potrebbero decidersi le sorti del programma anche perchè lunedì e martedì potrebbero andare tranquillamente in onda le puntate del trono classico ( in questo momento nonostante gli ascolti pessimi, sembra non essere destinato a scomparire anche per questi motivi). Per cui c’è ancora tempo per prendere una decisione. Vedremo cosa succederà!

Al momento è bene ricordarlo, nulla è ufficiale anche perchè Maria de Filippi è impegnata a risolvere anche un’altra questione, quella di Amici. Si sta cercando di capire se il programma andrà in onda in modalità registrazione ( con la puntata registrata oggi ) oppure in diretta domani ma senza pubblico.

Canale 5 ha bisogno del trono over di Uomini e Donne, per quanto riguarda gli ascolti, immaginiamo quindi che si troverà davvero una soluzione che possa garantire a tutti serenità e sicurezza e buoni risultati anche alla rete.