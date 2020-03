Ambra Angiolini e Allegri sulle Dolomiti anche se l’attrice non sa sciare (Foto)

Sono pazzi d’amore l’uno per l’altra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini e anche se i paparazzi della rivista Oggi li hanno beccati sulla neve loro continuano a sorridere abbracciati, tenerissimi (foto). Niente li ferma, nemmeno il periodo nero dell’allenatore, anzi lui ne approfitta per dedicarsi alla famiglia e alla sua compagna. I periodi bui si superano insieme e magari con una romantica vacanza sulle Dolomiti tutto è ancora più semplice. Come sempre sono riusciti a ritagliarsi un po’ di giorni tutti per loro. La coppia è in Val Badia e anche se Ambra non sa sciare e Allegri è invece è un maestro, le loro giornate sono piene di passeggiate. Baci e tenerezze ad alta quota ma non c’è verso di fare sciare l’attrice, infatti entrambi non indossano il classico abbigliamento da neve, non ne hanno bisogno. Un lungo fine settimana d’amore per Ambra e Allegri che passeggiano abbracciati, mano nella mano, lui così protettivo, lei così persa nei suoi occhi.

AMBRA E ALLEGRI PRONTI PER LE NOZZE?

Insieme sono il ritratto della felicità e adesso poco importa se in tanti non credevano che il loro amore potesse durare. Invece, sembra che abbiano preso davvero casa insieme a Brescia e che ormai convivano da tempo insieme ai due figli di Ambra Angiolini nati dal legame con Francesco Renga.

Si divertono sulla neve anche senza sciare, lui continua a riempirla di baci e la coccola. Non è per niente preoccupato di non avere una panchina, ci sarà tempo per tornare in campo. Le nozze forse potrebbero arrivare ma non ne parlano, hanno già detto tutto in altre interviste. Sembra che durante la breve vacanza sulla neve siano stati sorpresi da una bufera, un forte vento che non ha spaventato Allegri che con Ambra ha percorso a causa degli impianti chiusi tutto il tratto di ritorno a piedi. Gli amici elogiano le sue doti di cavaliere, non scia per stare con lei.