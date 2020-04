Belen e Stefano pronti per un altro figlio, questa volta fortunati ad avere la suocera vicina (Foto)

Un desiderio per Belen e Stefano che presto potrebbe diventare realtà. La coppia desidera un secondo figlio e la Rodriguez alla rivista Chi ha confidato che ci stanno lavorando approfittando della quarantena e della mamma, Veronica Cozzani. I genitori di Belen vivono nello stesso palazzo dove lei abita con suo marito e il piccolo Santiago, quindi quando desiderano stare un po’ soli è semplice. Belen Rodriguez racconta la sua vita di coppia in questo periodo e sembra che apprezzi molto il restare a casa. A 35 anni la showgirl argentina rivela: “Stiamo lavorando per un altro figlio” e poi racconta il romanticismo di suo marito. Il ballerino e conduttore le ha mandato un mazzo di rose rosse e le ha preparato la colazione, questa è una delle cose che ha fatto per lei riuscendo a sorprenderla anche in questo periodo. Le piacerebbe un altro figlio, lo ha sempre desiderato, non avrebbe mai immaginato un altro padre ma sempre e solo il suo Stefano.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO PRESTO DI NUOVO MAMMA E PAPA’

“Siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo in casa, perdendoci le cose fondamentali. E poi proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa” ha raccontato al settimanale di Alfonso Signorini facendo capire per l’ennesima volta che il suo matrimonio procede a gonfie vele e che dagli errori commessi da entrambi è nato un amore ancora più forte.

Tra circa nove mesi magari il gossip potrà fare gli auguri alla coppia e ancora prima mostrare le foto del pancione. Non attendiamo altro che belle notizie, per tutti. Intanto, Andrea Iannone è di nuovo single mentre Giulia De Lellis potrebbe davvero scrivere un altro libro.