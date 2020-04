Andrea Iannone e Cristina Buccino: quarantena d’amore a Lugano dopo l’ennesima delusione? (Foto)

Andrea Iannone ha una nuova storia d’amore e lei è Cristina Buccino? Non ci sono foto della presunta coppia in giro ma il gossip pensa che finita la quarantena arriveranno. C’è addirittura chi dice che la Buccino sia fuggita per amore in Svizzera arrivando a Lugano, nella villa di Iannone. Cosa c’è di vero in questa storia che appare già piena di romanticismo. Se davvero Cristina avesse raggiunto Andrea a Lugano dove sta trascorrendo la quarantena sarebbe grave ma qui ci occupiamo di gossip. Il pilota mostra i suoi allenamenti, come sempre è in gran forma ma non è certo meno in forma la splendida presunta nuova fidanzata. Della fine del legame con Giulia De Lellis non abbiamo davvero saputo niente, nessuno dei due ha parlato ma alla fine lei è tornata dall’altro Andrea, da Damante. Archiviata quella storia in estate potremmo seguirne un’altra, anche più bella.

ANDREA IANNONE INTANTO CUCINA E SI ALLENA

Non è solo nella sua villa a Lugano ma con lui c’è un amico. Si divide tra fornelli, musica, riflessioni, risposte sui social e pesi ma niente, nemmeno una parola sull’amore. Per i suoi seguaci più sensibili le canzoni che aggiunge alle sue Stories sarebbero dedicate alla presunta nuova fiamma ma c’è anche altro. Le fan di Giulia De Lellis le hanno riferito il loro dubbi: secondo loro Cristina Buccino si troverebbe davvero a casa di Iannone perché quando è in diretta Instagram si sentono gli stessi suoni di quando in quella casa in diretta c’era lei.

Davvero l’immaginazione sembra non avere limiti ma a questo punto non si può fare altro che attendere che uno dei due protagonisti di questa nuova storia riveli qualcosa o smentisca la notizia tutta rosa. Dopo Belen Rodriguez e Giulia De Lellis potrebbe essere davvero Cristina Buccino la sua splendida mora?