Romina Power mostra la torta di compleanno di Al Bano, gli auguri di Loredana Lecciso (Foto)

Al Bano festeggia oggi il suo compleanno, 77 anni, ovviamente nella sua splendida Tenuta a Cellino San Marco e con lui ci sono Romina Power, Loredana Lecciso, i figli più piccoli Jasmine e Al Bano jr e Yari (foto). Romina jr è in viaggio, sta tornando dalle Baleari, è lì che ha dovuto trascorrere tutta la quarantena non riuscendo a tornare in Italia. Romina Power invece ha trascorso a Cellino a casa di suo figlio la quarantena dopo l’impegno del serale di Amici. Oggi sembra abbiano festeggiato tutti insieme, con un pranzo speciale ma soprattutto una torta che racchiude le passioni del cantante. Un microfono, una tastiera, tutto legato alla musica, solo una bottiglia di vino che riporta alla sua amata terra. La famiglia è tutta intorno a lui, la sua ex moglie su Instagram gli dedica la classica canzone di auguri, Loredana Lecciso uno scatto in cui entrambi sorridono sereni, felici.

AL BANO COMPIE 77 ANNI, LA LETTERA DI ROBERTO ALESSI

Mentre la Lecciso gli dedica tre cuori rossi che sostituisce al suo nome, Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 gli scrive una lettera. “77 anni, le gambe delle donne, auguri!” sono amici e sembra avere qualcosa da confessare al cantante pugliese: “Siamo amici da tanti e hai sempre avuto un rapporto franco e diretto con me e ti ringrazio. Mi ricordi di te e Cristel appena nata a casa del nostro amico che non c’è più, 25 anni fa e c’era Romina bellissima e innamorata”.

La lettera prosegue, Alessi confessa che sa che non è stato facile essergli amico: “Quando si è uno degli italiani più famosi del mondo, il lavoro di giornalista a volte si scontra con quello di amico, non sempre le due posizioni vanno d’accordo. Mi ricordo la tua telefonata il giorno dopo il mio articolo in cui rivelavo che tra te e Romina era finita, anche se eravate ancora conviventi, sposati. Mi chiamasti dicendo ‘Questo è un periodo di m***a’ mi sentii in colpa”.