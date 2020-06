Pago svela perchè ha lasciato Serena: tra lei e Alessandro una relazione nascosta

Nell’ultimo numero della rivista Chi in edicola questa settimana, potrete leggere ancora una volta, le parole di Pago. In questa occasione, c’è anche altro però. Non solo pensieri ma il racconto del motivo per il quale, a detta del cantante, la sua storia d’amore con Serena Enardu sarebbe finita. Ricordate che mentre Pago e Serena erano nella casa del Grande Fratello VIP, nello studio di Uomini e Donne si consumava un interrogatorio ad Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation? Per l’occasione veniva invitato anche Signorini nello studio di Canale 5. L’obiettivo era quello di capire se Serena aveva mentito a tutta Italia oppure no…Graziani in quella sede non aveva voluto dire quello che c’era stato tra lui e Serena. Quando la Enardu poi era entrata nella casa, era stato Pago a prendere le sue difese, dicendo che Serena gli aveva detto quello che c’era stato tra lei e il tentatore. Una brevissima relazione, forse un paio di giorni, più che una storia un flirt, nato e finito nel giro di pochi giorni.

Era questa la versione ufficiale di entrambi. Oggi però, a pochi giorni dalla rottura, le cose sono cambiate. E Pago, quello che è successo davvero, lo spiega con parole amare. Non è stata Serena a dirgli tutto, è stato il cellulare di lei a parlare. Pago racconta che mai avrebbe pensato di fare una cosa simile ma lo ha fatto. E ha scoperto, secondo quanto racconta nel capitolo del suo libro dedicato alla Enardu, chat e messaggi che facevano ben capire quello che era successo tra Serena e Alessandro.

PAGO RACCONTA PERCHE’ TRA LUI E SERENA E’ FINITA: BUGIE E NON SOLO

Pago quindi spiega che ha scoperto che tra Alessandro e Serena c’era stata una vera e propria storia d’amore che durava anche nei giorni in cui lei diceva di essere tornata indietro, di aver capito di amarlo…Ed è per questo che Pago non può perdonarla e ha deciso di andare via per sempre dalla sua vita mettendo un punto.

Messa con le spalle al muro, secondo quello che è il racconto di Pago, la Enardu avrebbe dovuto confessare quello che c’era stato tra lei e Alessandro…