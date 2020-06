Serena Enardu replica a Pago: “Sei imbarazzante, io ti ho sbattuto fuori di casa”

Serena Enardu non ci sta e via social replica alle pesantissime accuse che il suo ex, Pago, le ha lanciato dalla rivista Chi ( e di cui si leggerà anche nel suo libro Vagabondo per amore). La Enardu sceglie ancora una volta i social per sfogarsi. “Mai mi sarei immaginata di svegliarmi questa mattina e leggere su Chi l’intervista di Pago e la marea di cavolate che ha raccontato” ha detto Serena nella prima storia pubblicata su Instagram oggi 3 giugno 2020. L’ex tronista di dice abbastanza basita da quello che ha visto e letto e non pensava che pur di fare pubblicità a un libro il suo ex potesse arrivare a tanto.

A detta della Enardu, la verità sulla fine della storia con Pago, il cantante non l’ha proprio raccontata. Si dice molto imbarazzata per l’intervista che il cantante ha rilasciato e spiega che è stata lei a cacciarlo di casa…

PAGO ACCUSA SERENA: ECCO I RETROSCENA SULLA FINE DELLA LORO RELAZIONE

SERENA ENARDU REPLICA A PAGO: SONO IMBARAZZATA PER TE

Serena non ci sta e punta il dito contro il suo ex parlando di un segreto di Pulcinella. “Sono imbarazzata per te, se almeno una volta nella vita avessi avuto le palle di raccontare la verità…” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 4.

La Enardu continua il suo racconto, dicendo di esser stata lei a sbatterlo fuori di casa…Secondo Serena infatti, la questione del cellulare sarebbe arrivata in un secondo momento, quando Pago avrebbe cercato in qualche modo di giustificare un gesto precedente. Poi però interrompe la sua spiegazione e dice di non voler aggiungere oltre. Ha deciso di parlare per tutte le persone che la seguono e credono alla sua buona fede. “Se mi volevi mandare una lettera di addio me la mandavi, non c’era bisogno di pubblicarla in un libro che dietro poi ha un prezzo, sei becero” ha concluso la Enardu.

Secondo Serena ci sono una marea di bugie raccontate almeno nella parte che riguarda la sua storia e pubblica poi l’articolo della rivista, nascondendo il volto di Pago dietro l’emoticons con il naso lungo, alla pinocchio.