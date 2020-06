Alessia Marcuzzi e Paolo scacciano la crisi: week end insieme al mare (FOTO)

Era arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi. Ma a quanto pare questa volta, chi ha messo in giro la voce di una possibile rottura tra i due, non ci ha preso! La Marcuzzi non ne ha voluto parlare in modo diretto ma dai social, per smentire queste voci, aveva pubblicato un video che mostrava un tenero momento di vita quotidiana di suo marito Paolo insieme alla piccola Mia, in casa. Come a voler dire “quale crisi, qui si sta insieme in quarantena e non solo”. E dopo le immagini arrivate dai social, e le nuove insinuazioni secondo le quali il marito di Alessia dormisse però in un’altra casa, dalla rivista Chi arrivano le foto di Paolo e Alessia Marcuzzi al mare, foto che dovrebbero scacciare la crisi e testimoniare invece, che tra loro, va tutto bene.

ALESSIA MARCUZZI E PAOLO CALABRESI INSIEME AL MARE: CRISI SCACCIATA

Sempre che ci sia stata quindi, questa crisi, sembra esser stata superata. La Marcuzzi bellissima e in gran forma con il suo costume rosso, posa al mare, una delle prime volte dopo la fine del lockdown e parla serena insieme a Paolo.

In una seconda foto che si potrà vedere sul servizio della rivista Chi in edicola questa settimana, Alessia e Paolo si abbracciano sorridenti. Non sembrano essere una coppia in crisi.

Pericolo sventato? Sembrerebbe proprio di si. I due stanno ancora insieme e sono felici. Non sapremo mai se c’è stato davvero un periodo complicato, a meno che non sia uno dei due a parlare per raccontare quanto successo nei difficili mesi in quarantena! Vedremo che cosa succederà ma per il momento, la coppia Marcuzzi-Calabresi ci sembra salva!