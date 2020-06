Valentin e Francesca Tocca escono allo scoperto sui social: sono una coppia?

Non c’è la conferma ma gli indizi non sembrano poter raccontare una storia diversa! Valentin e Francesca Tocca sono una coppia? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dalle immagini che entrambi hanno postato sui social poche ore fa. La ballerina di Amici, che fino a questo momento non ha commentato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, ha postato una storia su Instagram. La vediamo al mare, su un lettino verde, mentre si riprende con il suo cellulare. Pochi minuti dopo Valentin ha postato a sua volta una storia su Instagram inquadrando gli stessi lettini sulla spiaggia. Non si vedono i volti ma solo le mani: mano nella mano, un cuore a dimostrazione che i due sono di nuovo una coppia. La Tocca sembrava non aver gradito quello che Valentin aveva fatto una volta uscito dalla scuola di Amici. Ma noi non conosciamo tutti i dettagli di questa vicenda e non sappiamo cosa ci sia stato tra i due. Non sappiamo ancora neppure con certezza se sia la Tocca la donna vista su Instagram. Certo le coincidenze sarebbero assurde, se non fosse così!

Decideranno prima o poi di commentare e dire qualcosa in merito? Racconteranno i retroscena di questo amore?

Qualche giorno fa, in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il loro anniversario di matrimonio, Raimondo Todaro aveva ufficializzato con un lungo messaggio la fine della storia con Francesca. Per lei, mamma della sua adorata Jasmine, solo dolcissime parole di affetto e stima. La Tocca invece ha scelto la strada del silenzio, senza commentare.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN FINALMENTE ALLO SCOPERTO?

A distanza di quindici giorni dal messaggio di Raimondo sui social arriva questa storia di Valentin. Sono loro i due innamorati sui lettini in spiaggia ? Sembrerebbe proprio di si. Lo confermeranno in qualche altro modo? Vedremo…

