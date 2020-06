Stash e Giulia presto genitori: dalla rivista Chi le prime emozioni del futuro papà

Ha scelto di annunciare a tutti questa bellissima notizia dallo studio di Canale 5, la sua seconda casa. Lo ha fatto in diretta davanti a milioni di spettatori che da anni lo seguono anche con passione. Stash sta per diventare papà! Il frontman dei The kolors lo ha annunciato anche grazie alla complicità di Maria de Filippi, nel corso della finale di Amici Speciali, mostrando anche qualche istante di una delle ecografie fatte insieme alla sua compagna, Giulia Belmonte.

Dalla rivista Chi questa settimana arrivano invece le prime emozioni e il racconto di come tutto questo è iniziato, con la scoperta della gravidanza.

STASH STA PER DIVENTARE PAPA’: LE PRIME EMOZIONI

Per Stash la scoperta dell’arrivo del bambino è stata un vero e proprio regalo. Nella sua intervista per la rivista Chi ha spiegato: “Per me è stato come un regalo. E’ accaduto durante il lockdown. Mentre eravamo pieni di paure per ciò che accadeva fuori. abbiamo ricevuto questo regalo. E’ stata un’iniezione di forza inspiegabile. Avere un figlio è meraviglioso. Io ho sempre desiderato di essere padre. Ma tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi invece sono felicissimo.”

Per la sua Giulia, la compagna che ama e con la quale si prepara a vivere questa nuova avventura Stash ha ovviamente solo bellissime parole. Ma non si parla ancora di matrimonio: “Al momento priorità alla vita che sta per arrivare” ha detto nella sua intervista per la rivista Chi.

Stash spiega anche perchè al momento Giulia preferisce non rilasciare interviste: “Le spiego: insieme abbiamo scelto di non unire Stash con la spettacolarizzazione di una gravidanza, quella di Antonio e Giulia. Lei sa rispettare le mie scelte, il mio silenzio, soprattutto la nostra voglia di privacy. Le farei davvero leggere i messaggi dei miei amici più intimi che credevano fosse uno scherzo. Invece è tutto vero. Ma la musica e i The Kolors sono una parte della mia vita. Giulia e mio figlio appartengono a un qualcosa che forse non saprei nemmeno descrivere a parole. E comunque so che in una foto del servizio fotografico lei posa con accanto un cagnolino, ma non è il nostro. Era di un servizio fotografico solo suo. Magari un giorno ne prenderemo uno. Promesso che vi terrò aggiornati. Ma lo farò io…” ha detto il cantante!