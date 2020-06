Stefano de Martino a Domenica IN: “Sono ateo, le donne? Una religione che non professo”

Non è passata inosservata una battuta che Stefano de Martino ha fatto nella puntata di Domenica IN di oggi 21 giugno 2020. Il conduttore, insieme ai suoi colleghi di Made in Sud, anche questa settimana è stato ospite di Mara Venier, negli ultimi minuti di Domenica In, dedicati proprio alla promozione del programma di Rai 2. E una frase che il ballerino ha detto, è stata ripresa da tutti i siti di gossip. Visto che dopo tutto quello che è successo con Belen Rodriguez, non ha rilasciato nessuna dichiarazione, le sue parole oggi, sono state molto significative.

Tutto è partito da una domanda di Mara Venier che ha chiesto a Fatima Trotta e a Biagio Izzo, come si stesse comportando Stefano in questi giorni. Ma probabilmente non si aspettava poi che la discussione avrebbe preso questa piega. “Guarda è parecchio discolo” ha risposto scherzando Izzo.

STEFANO DE MARTINO DA DOMENICA IN: CON LE DONNE HO CHIUSO

“Ma discolo come voglio sapere che fa” ha continuato la conduttrice. Fatima e Biagio le fanno notare che lei sa bene cosa combina Stefano visto che lo conosce molto bene…”Sempre appresso alle donne” ha commentato poi Izzo rispondendo anche al De Martino che continuava a chiederli che cosa mai facesse di male…Il comico ha continuato dicendo anche che a dire il vero sono le donne che vanno “appresso a lui”. Ecco vista la situazione, non proprio la battuta azzeccata, ci verrebbe da dire.

Ci ha pensato Mara a mettere una pezza: “Ma lui le respinge tutte io lo conosco bene, lui le respinge tutte, non accetta nulla” ha detto la conduttrice. “Tutte tutte” le ha fatto eco De Martino continuando: “Io ormai sono ateo, è una religione che non professo più quella delle donne” ha detto il conduttore di Made in sud. Ma voleva dire che con le donne ha chiuso in generale o che ha giustamente chiuso essendo un uomo sposato e impegnato?