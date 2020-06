Raimondo Todaro su Francesca Tocca: “Nessun tradimento, la cosa si è spenta in modo naturale”

Parla per la prima volta in una vera e propria intervista Raimondo Todaro, dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca e spiega perchè tra lui e la ballerina di Amici, è finita. Racconta che ha deciso di scrivere un post sui social, in modo che tutti sapessero quello che era accaduto in modo diretto e immediato. “Mi sembrava doveroso mettere la situazione in chiaro” dice Raimondo Todaro che ha quindi scelto di aprirsi con le migliaia di persone che lo sostengono e lo seguono sempre in tv e sui social.

Ha scelto di parlare per la prima volta con il suo amico Giovanni Ciacci, in una intervista nella quale spiega come sono andate davvero le cose tra lui e Francesca Tocca.

FRANCESCA TOCCA NON HA TRADITO RAIMONDO TODARO

Raimondo senza troppi giri di parole spiega che tra lui e Francesca non c’era più il sentimento che esisteva anni fa: “Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta“. Oggi Raimondo si augura che la sua ex trovi il meglio del mondo, tutto quello che lui non è stato capace di darle. Spiega che si merita solo il meglio, essendo una donna pura.

Il maestro di Ballando con le stelle ci tiene anche a precisare che non c’è stato nessun tradimento, visto tutto il clamore mediatico intorno a questa vicenda, vuole mettere i puntini sulle i. “Non c’è stato nessun tradimento, la cosa si è spenta da sola in modo naturale” spiega Todaro.

A stare vicino a Raimondo ci ha pensato Milly Carlucci. La crisi è esplosa infatti mentre Todaro lavorava al Cantante mascherato. E le aveva quindi detto che se lo vedeva giù era per un motivo legato alla sua vita privata. Milly quindi ha cercato di stargli vicino il più possibile e lo ha aiutato moltissimo in questo momento così delicato.

Ora la sua attenzione va tutta alla piccola Jasmine, anche in quarantena hanno passato molto tempo insieme visto che lui e Francesca hanno deciso di prendere una nuova casa vicina. Vivono a pochi metri di distanza in modo da permettere alla bambina di stare quando vuole con mamma e papà. Jasmine è il suo unico e grande amore e non vede l’ora di poterla coccolare un po’ in vacanza in Sicilia con i nonni. Poi si torna a lavoro in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda a settembre.

Francesca Tocca invece continua a tacere nonostante dai social arrivino voci di una sua possibile relazione con Valentin.

Prima o poi anche lei dirà la sua sulla fine del matrimonio con Raimondo? Vedremo.