Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi con Mia la vacanza è in una villa a strapiombo sul mare (Foto)

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non hanno alcun bisogno di smentire le voci sulla loro presunta crisi di coppia, semplicemente si godono le vacanze nella villa affittata a San Felice Circeo. Le foto che mostra la rivista Oggi non lasciano dubbi, la Marcuzzi e suo marito sono più felici e sereni che mai, non fanno parte delle coppie scoppiate durante la quarantena. Una villa a strapiombo sul mare, con scogli e pietre per fare il bagno, questa la scelta della conduttrice per la sua estate. La piccola Mia è sempre con loro due e non manca il barboncino Brownie. Tutto è perfetto, soprattutto la prova costume della splendida Alessia Marcuzzi. E’ più in forma che mai e indossa i suoi costumi rossi, il colore che evidentemente preferisce in questo periodo. Passa dal bikini al costume intero e anche suo marito è in rosso. Lato b sempre in evidenza ma è giusto considerando l’allenamento che farà per non fare crollare niente.

ALESSIA MARCUZZI COPRE IL VOLTO CON CAPPELLI E VISIERE

Il sole fa bene ma fa anche malissimo alla pelle, alle rughe, se preso senza protezioni. Non possono bastare le creme e Alessia Marcuzzi protegge il volto con il cappello, con la visiera, con gli occhialo da sole.

Si divide tra le coccole alla sua piccola Mia, al barboncino e a suo marito Paolo. Una famiglia come tante ma riconosciuta da tutti. Calabresi come sempre è più tranquillo di lei che si tuffa in mare, nuota, non sta ferma un attimo. Lui preferisce godersi il relax e il sole ma sempre attento ad aiutarla. Non gradisce invece l’affetto del cane e prova a tenerlo un po’ a distanza.

Si riposano entrambi in vista dei nuovi impegni di lavoro. Alessia Marcuzzi non vede l’ora di tornare in tv dal suo pubblico dopo la lunga assenza.