Eleonora Daniele festeggia il primo mese di Carlotta (Foto)

Un mese fa è nata la piccola Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele, la bimba tanto attesa dalla conduttrice e suo marito ma anche dal pubblico di Storie Italiane. Con una dolcissima foto Eleonora Daniele ha festeggiato il primo mese di vita di sua figlia, uno scatto che mostra attimi della meravigliosa quotidianità della nuova famiglia. Non si è fermata un attimo nemmeno durante il lockdown, Eleonora col pancione è andata sempre in diretta, ogni giorno dal lunedì al venerdì, facendo massima attenzione. Pensava che avrebbe portato il programma fino alla fine e invece a poche puntate dalla chiusura Carlotta è venuta al mondo portando una gioia immensa alla sua mamma e al suo papà.

TANTISSIMI GLI AUGURI VIP PER CARLOTTA

“Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20,03 del 25 Maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito . Buon complimese, amore grande” ha commentato ieri sera Eleonora Daniele scegliendo come tag il nome della sua bambina, non occorre altro. In tanti l’hanno sommersa di auguri e di cuori e tanti gli amici vip che non perdono occasione per donarle affetto. Prima tra tutte Mara Venier, la zia, la madrina di Carlotta; poi Antonella Clerici, Stefania Orlando, Emanuela Folliero, Lorena Bianchetti, Samanta Togni, Valeria Graci, Maria Grazia Cucinotta, Luca Abete, Samantha De Grenet, Monica Leofreddi, Alberto Matano, Sandra Milo e tanti altri, la lista è davvero lunghissima.

E’ amatissima Eleonora che trascorrerà questi mesi estivi facendo la mamma, pensando a come sarà il giorno del battesimo e al futuro da costruire con suo marito Giulio. Tornerà poi a settembre nello studio di Storie Italiane, ovviamente confermata nel suo ruolo in tv.

