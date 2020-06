Prime uscite per Eleonora Daniele con la piccola Carlotta e papà Giulio (FOTO)

Tre mesi di pausa dalla tv per dedicarsi totalmente alla piccola Carlotta. Mamma Eleonora Daniele si gode la sua bambina, nata il 25 maggio 2020. Su Diva e Donna questa settimana sono state pubblicate le foto di una delle prime uscite della conduttrice di Storie Italiane che porta la piccola Carlotta, secondo quanto si legge sulla rivista, dal pediatra. Prime visite per la piccola. La conduttrice ha spiegato da Mara Venier, a Domenica IN, che il parto non è stato semplice. Carlotta è nata con qualche giorno in anticipo ma il ritorno a casa, è stato eccezionale. La bambina mangia, dorme ed è bravissima, per la gioia di mamma e papà che hanno ricevuto il regalo più bello che potessero desiderare.

PRIME USCITE IN PUBBLICO PER LA PICCOLA CARLOTTA CON MAMMA ELEONORA DANIELE

Ed ecco le prime immagini pubblicate su Diva e Donna

Eleonora e Giulio sorridenti, si scambiano anche tenere effusioni: la piccola Carlotta li ha uniti ancora di più. Dopo 20 anni di relazione e dopo il matrimonio, non poteva che esserci dono più grande. La Daniele, molto credente ha confessato a Mara Venier di aver chiesto anche aiuto a Padre Pio, visto che non riusciva ad avere figli. Pensava che non ne avrebbe avuti ma poi è arrivata la piccola Carlotta, un vero dono di Dio.

Non a caso, come ha rivelato anche nello studio di Rai 1, la Daniele ha scelto di chiamare la piccola, Carlotta Pia.

Ed ecco invece le prime immagini di Carlotta da Domenica IN

In questo periodo complicato, a causa del coronavirus, non è stato facile per le neo mamme, vivere in casa in quarantena o affrontare il ritorno a casa senza poter accogliere parenti e amici. Anche per la Daniele non ci sono state ancora le presentazioni ufficiali con alcuni dei suoi familiari ed è per questo che spera di andare il prima possibile in Veneto.

Prime uscite per Eleonora Daniele con la piccola Carlotta e papà Giulio (FOTO) ultima modifica: da