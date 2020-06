A Domenica In Eleonora Daniele presenta la piccola Carlotta la sua gioia più grande (FOTO)

Da quando è diventata mamma la sua vita è cambiata. Non lo nasconde Eleonora Daniele come non nasconde la sua grande gioia nell’essere diventata mamma e per il pubblico di Domenica IN c’è anche un grandissimo regalo. Nel corso della diretta di oggi 14 giugno 2020 infatti, la conduttrice ha presentato la piccola Carlotta Pia. Molti parenti di Eleonora non hanno ancora avuto modo di vedere la piccola, visto che la mobilità tra le regioni è iniziata solo il 3 giugno. La conduttrice si è fermata a Roma e non è ancora andata dalla sua famiglia. La mamma l’ha raggiunta a Roma e lo stesso hanno fatto sua sorella e i nipoti ma molte zie e cugini ancora, non hanno avuto modo di vedere la bambina. Per questo la Daniele l’ha presentata per la prima volta pubblicamente.

ELEONORA DANIELE PRESENTA LA PICCOLA CARLOTTA A DOMENICA IN

Ed ecco alcuni scatti dalla puntata di Domenica IN di oggi 14 giugno 2020

La conduttrice è raggiante e felicissima: dopo un parto un po’ complicato poi è andato tutto bene. Carlotta cresce, viene allattata, dorme ed è un amore di bambina.

La conduttrice ha anche raccontato un aneddoto sulla nascita della piccola Carlotta. Infatti la bambina sarebbe dovuta nascere il mese di giugno poi durante una visita le cose si sono complicate e il ginecologo che la stava seguendo ha deciso di optare per une cesareo. Uscita dalla sala parto riceve una telefonata, è quella di Mara Venier che però non sapeva nulla del parto. “Io l’ho chiamata solo per chiederle come stesse” ha detto Mara che è invece poi stata la prima a sapere che la piccola Carlotta era nata. Ma del resto lei è la madrina! Battesimo a ottobre quando si spera, questo incubo coronavirus passerà e si potrà tornare a stare tutti insieme.