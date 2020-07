Miriam Leone beccata con il fidanzato sul Lago di Como (Foto)

Dell’amore che lega Miriam Leone al suo fidanzato, Paolo Cerullo, si parla da tempo, addirittura di recente si è vociferato di un matrimonio, ma è molto difficile pizzicarli insieme. La rivista Chi ci è riuscita e mostra le foto della coppia in vacanza, una gita in barca sul Lago di Como e il volto sorpreso di entrambi nel vedere i paparazzi. Per Miriam Leone e Paolo Cerullo la privacy è fondamentale ma i fan e i curiosi non vedevano l’oro di ammirarli insieme. Una storia d’amore che li lega da circa un anno, per i soliti bene informati Paolo è l’uomo giusto per la meravigliosa attrice ma per il momento niente nozze, lei si è affrettata a smentire tutto. Mentre il corredo preparato dalle zie della Leone può attendere, Miriam abbassa la guarda, si lascia sorprendere dai fotografi e alla fine non può che godersi la straordinaria giornata sul Lago.

MIRIAM LEONE IN VACANZA CON IL FIDANZATO

Solo un fine settimana per la coppia ma tutto è apparso come in una favola e l’ex Miss Italia non poteva che essere una splendida principessa. Per loro una location da sogno, un palazzo storico con vista su Bellagio, tutto all’insegna del relax e della serenità.

Splendida Miriam Leone con il suo abito giallo, nero e bianco. I capelli sono tornati rossi (dopo un breve periodo da bionda), la semplicità e l’eleganza sono sempre con lei. Paolo Cerullo in bermuda e camicia bianca. Per entrambi le immancabili mascherine mentre lasciavano la barca per entrare in hotel.

“Già l’arrivo in barca è stato un sogno” ha scritto lei condividendo un pizzico della sua breve vacanza. Di Cerullo si sa che è musicista e consulente finanziario, catanese ma vive a Milano da molti anni. La favola continua e di certo anche il lavoro dei paparazzi.