Anna Tatangelo, i paparazzi cercano il misterioso nuovo amore (Foto)

Finita per sempre la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è ovvio che la cantante sia assediata dai paparazzi (foto). Il gossip è alla ricerca del nuovo amore di Anna Tatangelo, del nuovo fidanzato, la fiamma che come sempre potrebbe spiegare tutto ma non c’è nessun indizio, nessuna foto compromettente se non il nuovo look della cantante. A molti basta già il nuovo taglio e il nuovo colore di capelli per dire che c’è qualcuno nella sua vita ma la Tatangelo sorride e passa al contrattacco. Nessun mal di stomaco questa volta, niente ironia, lei è serena, felice delle sue scelte e mentre passeggia con l’amica del cuore inizia a riprendere i paparazzi che la inseguono. Se loro possono fotografarla lei fa lo stesso e posta le immagini sulle storie di Instagram. Per il resto il suo profilo, svuotato di tutte le foto del passato, parla solo della sua musica e della sua nuova immagine.

ANNA TATANGELO E’ DI NUOVO INNAMORATA?

“Voi potete farlo e io no?” dice ai paparazzi che non la lasciano mai da sola e così li immortala e li imbarazza. I fotografi fanno il loro lavoro ma Anna svela che entrano anche nei negozi con lei, le stanno dietro e non a distanza. Li richiama se non hanno la mascherina ma non è arrabbiata, scherza anche se vorrebbe restare un po’ tranquilla durante il suo shopping.

Per il momento non ha niente da rivelare, la sua vita privata resta tale e intanto c’è chi ipotizza che un suo nuovo amore potrebbe essere uno dei musicisti con cui ha registrato l’ultimo album. Un feeling forte che ha fatto scattare il gossip, l’ennesimo, ma questa volta vissuto con il sorriso. La scelta di chiudere per sempre il legame d’amore con Gigi D’Alessio è stata difficile ma quella giusta.

