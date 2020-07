Raffaella Fico e Giulio Fratini pizzicati a Positano: sarà l’amore giusto? (Foto)

Era da mesi che non avevamo notizie di Raffaella Fico ma eccola apparire sulla rivista Chi con il suo nuovo compagno. Le foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini mostrano amore e passione, che sia l’amore giusto questa volta per la splendida Raffaella Fico? Dopo Mario Balotelli e Alessandro Moggi c’è lui: Giulio Fratini. L’ex gieffina sembra non innamorarsi mai del ragazzo della porta accanto, dopo la storia d’amore che tutti conosciamo con Balotelli, dopo l’addio a Moggi a un passo dalle nozze, adesso c’è il ricco imprenditore fiorentino. Diciamo subito che Giulio Fratini è appena stato inserito da Forbes nella ambitissima lista dei cento talenti under 30.

RAFFAELLA FICO E GIULIO FRATINI SONO LA COPPIA DELL’ESTATE?

Quanto durerà questa meravigliosa storia d’amore? Ci auguriamo per la Fico che questa volta sia per sempre ma lo credevamo anche quando il procuratore calcistico poco più di un anno fa sembrava dovesse diventare suo marito da un momento all’altro.

I paparazzi hanno sorpreso Raffaella Fico e Giulio Fratini a Positano, una delle cornici più romantiche della Costiera Amalfitana. La showgirl è campana e chissà che non abbia già fatto le presentazioni a casa.

Chi è Giulio Fratini? Partiamo dal nonno che ha fondato tanto tempo fa il marchio di jeans Rifle. Passiamo al padre, Sandro Fratini, che possiede la catena di alberghi di lusso Wtb Hotels; inoltre possiede anche una collezione di orologi di circa 2mila pezzi, più o meno un miliardo di euro di valore.

Chissà se Raffaella ha già presentato la piccola Pia a Giulio. Nel loro romantico fine settimana erano ovviamente da soli, totalmente presi l’uno dall’altra. Lei è sempre più bella, in gran forma e dopo il lockdown è tornata ad allenarsi postando anche i suoi allenamenti sui social e soprattutto mostrando un lato b da urlo, perfetto, come fanno notare i fan nei commenti.