Raffaella Fico e Storie Italiane difende Balotelli ma è preoccupata anche per sua figlia Pia (Foto)

E’ emozionata perché preoccupata Raffaella Fico mentre a Storie Italiane spiega non solo della reazione di Mario Balotelli dopo gli insulti razzisti dei tifosi avversari ma anche del bullismo subito dalla figlia Pia già all’asilo (foto). Per la showgirl napoletana è un bene che Balotelli abbia fatto scattare la polemica fermando la partita perché bisogna parlarne per superare l’ignoranza di alcune persone. Non è d’accordo Anna Falchi, anche lei presente in studio, per l’attrice se ne sta parlando troppo, ci sono le indagini in corso e può bastare questo. Anche Eleonora Daniele non apprezza molto le parole della Falchi, è la sua opinione ma aggiunge che forse non si è trattato solo di razzismo, forse il calciatore non è simpatico a tutti, non ha un ottimo carattere. La Fico ovviamente non è per niente d’accodso, anche perché in tutto questo c’è la sua bambina da proteggere. Balotelli ha dichiarato che il suo dolore per quello che è accaduto nell’ultima partita si è triplicato perché c’era sua figlia che lo stava guardando.

RAFFAELLA FICO RACCONTA L’EPISODIO DI RAZZISMO SUBITO DA SUA FIGLIA

Aveva solo 5 anni Pia e a scuola una bambina le disse: “Tu sei una negra di m….” aggiungendo che non potevano scambiarsi i giochi, non poteva darle la mano perché portava le malattie. Di ritorno a casa sua figlia le chiese il significato di “negra”. Non è semplice per una madre dovere spiegare certe cose e pensare a come sarà il futuro di sua figlia. Giusta la reazione del calciatore: “Se non reagisco non succede nulla ho ferrato il gioco perché basta mi sono stancato; mia figlia stava guardando e fa il triplo più male”.





Per fortuna Pia aveva seguito in tv solo il primo tempo, la scena non l’ha vista però ha capito tutto da un’intervista del suo papà. Gli ha poi mandato un messaggio, diceva di non preoccuparsi. E’ stato aperto un fascicolo per identificare queste persone allo stadio. C’è bisogno di punizioni per fermarle. La Fico si rivolge proprio a queste persone dicendo di crescere e di avere rispetto per gli altri, solo così lo avranno anche verso loro stessi.