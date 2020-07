Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo felici e innamorati a Positano contro le malelingue

Si vocifera che il marito di Alessia Marcuzzi prenderà seri provvedimenti contro chi ha messo in giro le voci di una relazione della conduttrice con Stefano de Martino. Una notizia che, si baserebbe appunto sul nulla, visto che le voci che sono circolare in queste settimane, sarebbero solo brutte illazioni. Già più di un mese fa dalle riviste di Gossip era arrivata la notizia di una crisi tra Paolo Calabresi e Alessia, smentita dalla stessa conduttrice che mostrava poi sui social le immagini del marito e della piccola Mia insieme a casa. Ma il gossip estivo si sa, si nutre di queste storie e il materiale fornito da Dagospia e Oggi è stato molto particolare. I giornalisti immaginiamo, abbino verificato le famose prove ma, visto che tutti i protagonisti di questa storia, dicono che non c’è stato nessun tradimento, da Stefano a Belen, allora dobbiamo credere che forse qualcuno, abbia inventato tutto per colpire le due coppie in modo diverso. Ma chi?

Non lo scopriremo mai anche perchè le fonti spesso restano anonime. Una cosa però la possiamo dire: Belen e Stefano si sono lasciati e vivono questa estate da genitori uniti ma da coppia separata. Paolo e Alessia invece stanno felicemente insieme e proprio ieri sera, la Marcuzzi ha pubblicato un dolcissimo scatto che la ritrae al fianco di suo marito.

ALESSIA MARCUZZI E PAOLO CALABRESI INSIEME NELLA DIFFICILE ESTATE 2020

Non sarò sicuramente facile leggere ogni giorno delle notizie che possono turbare l’armonia familiare ma, le prove che erano state date dalle riviste e dal sito Dagospia, sembravano essere davvero molto convincenti. C’è qualcuno che ha voluto costruire questo castello di sabbia per fare del male alla Marcuzzi e a suo marito? Belen e Stefano non sembrano particolarmente colpiti di questo gossip ma per Paolo e Alessia, le cose sono diverse, visto che loro sono ancora marito e moglie.

Per il momento i due provano a dimenticare, godendosi questa vacanza a Positano ma di certo, non è stato facile convivere con questo gossip martellante.

Nel frattempo sui social continua la caccia alle streghe, si cercano indizi e storie su Instagram che potrebbero far capire se Alessia e de Martino abbiano o non abbiano avuto questa relazione: dai fiori viola ai “like” passando per le onde del mare. I detective del gossip sono al lavoro ma di concreto, al momento, c’è davvero poco.