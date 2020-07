Belen e Stefano incontro in aeroporto ma lei non lo saluta sotto gli occhi di Santiago (Foto)

Questa volta Belen sembra non riuscire a far finta di niente, ce l’ha con Stefano De Martino e dall’incontro in aeroporto sembra evidente (foto). Belen Rodriguez è tornata da Ibiza per registrare la nuova puntata di Tu si que vales; Stefano adesso è più libero dopo l’ultima puntata di Made in Sud. Sarebbe tutto perfetto, ma lo è solo per non far mancare al piccolo Santiago sia l’amore della mamma che del papà. Per il resto tra Belen e Stefano sembra ci sia il gelo. La showgirl argentina ha sofferto molto e continua a stare male a causa del suo ex marito. Nessuno conosce tutta la verità sulla seconda separazione ma a giudicare dal video postato da Very Inutil People avranno molto da lavorare prima di riportare la giusta serenità in famiglia.

STEFANO DE MARTINO TENDE LA MANO A BELEN MA LEI LA RIFIUTA DAVANTI AL FIGLIO

Arrivati a destinazione a Milano c’è Stefano De Martino che in aeroporto attende di riabbracciare il suo bambino. Appena Santiago lo vede gli corre incontro e salta tra le sue braccia. Con loro c’è anche Mattia Ferrari che si ferma a parlare con Stefano, più di un saluto, tra loro i rapporti sono come sempre.

Non è invece lo stesso per Belen Rodriguez che evita la mano del ballerino e conduttore, finge di non vederla. Santiago osserva tutto ma è evidente che lei non sia ancora pronta a sorridergli dopo tanta delusione. Sta soffrendo a causa sua, gli aveva creduto per la seconda volta.

Non sappiamo cosa sia accaduto tra la coppia, all’inizio si è parlato di incompatibilità di carattere poi la presunta relazione tra Stefano e Alessia Marcuzzi, smentita però subito da tutti e tre. E’ il gossip che non avremmo voluto vedere, sembra di essere tornati indietro nel tempo ma Santiago intanto non è più così piccolo.