E’ finita tra Fabio Volo e Johanna Maggy, un altro matrimonio spezzato (Foto)

Era da tanti mesi che c’era silenzio tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy, il matrimonio è ormai finito e la certezza la dà la rivista Chi. Da tempo non c’erano più foto social di Fabio Volo e la sua bellissima moglie, ormai è certo che si siano lasciati. E’ stata Johanna a fare le valigie e andare via, sembra abbia scelto di trasferirsi alle Baleari ma non è stata lei a decidere di chiudere con un matrimonio che sembrava dovesse durare per sempre. Dicono che la decisione di lasciarsi sia avvenuta di comune accordo. Un legame iniziato nel 2011, una storia d’amore solida con tanti meravigliosi momenti condivisi sui social, dai viaggi alle gioie della vita. Sono poi arrivati i momenti di crisi, quelli forse mai superati. Sono stati molto discreti ma ai più attenti è bastato poco per intuire che stesse accadendo qualcosa.

MATRIMONIO FINITO TRA FABIO VOLO E JOHANNA MAGGY

Si erano incontrati a New York, lui l’aveva notata, lei non aveva idea di chi fosse Fabio Volo. Una corte serrata e alla fine Johanna si interessò a lui per innamorarsi perdutamente. Un amore bellissimo reso ancora più forte dalla nascita di due meravigliosi bambini, i piccoli Gabriele e Sebastian. Cosa è successo dopo?

Già a dicembre sembra ci fosse qualcosa che non andava tra loro. In un post Maggy lanciò il primo dettaglio: “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”. Solo un caso o la realtà? Forse non lo sapremo mai ma in questo momento resta la tristezza per una storia d’amore finita troppo presto.

Erano bellissimi insieme ma per sempre resteranno i genitori di Sebastian e Gabriele; hanno infatti deciso di continuare ad avere un legame forte per incontrarsi e crescere insieme i due figli nati dall’amore.

